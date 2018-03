Waarom Tim zo enthousiast z’n liefde verklaart aan Esther: "We hebben elkaar nu wel genoeg afgetast" Frederik Velghe

13 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Ik hou van jou en wil de rest van m’n leven met je delen." De woorden van Tim (30) aan het adres van z’n vrouw Esther (31) zijn duidelijk. Maar loopt hij nu niet véél te hard van stapel? "Ik vond dat ik dit móest doen", zegt Tim in Dag Allemaal. "Die woorden kwamen uit de grond van m’n hart."

De ‘Blind Getrouwd’-koppels varen elk hun, heel eigen, koers. Mike en Marjolein blijven schipperen tussen hoop en frustratie, Lieve en Aljosja lachen hun beginnende verliefdheid weg en Wendy krijgt het zo stilaan op haar heupen van eeuwige twijfelaar Damiano.

Frie en Toon van hun kant groeien gestaag naar elkaar toe, en ook Tim en Esther legden tot hiertoe een vrij harmonieus parcours af. Maar aan een te traag tempo, vindt Tim. Hij heeft zijn hart al lang verloren aan z’n bruid, en ook bij Esther gaat het zichtbaar de goeie kant op. Om één en ander te bespoedigen schreef Tim een vurige liefdesverklaring voor z’n echtgenote.

"Je hebt de weg naar m’n hart ­gevonden", klinkt het in Tims ontboezeming. "Ik hou van jou en ik hoop dat dit experiment zal lukken. Want ik wil de rest van mijn leven met je delen."

Dat was een gewaagde stap, Tim, een brief waarin je jouw diepste gevoelens op tafel gooit. Heb je daar lang over nagedacht?

