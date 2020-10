Waarom talkshowhost James Corden vreesde voor zijn ontslag TDS

11 oktober 2020

06u57

Bron: ANP 0 TV James Corden (42) was lange tijd - toen hij net begon als presentator van ‘The Late Late Show’ - doodsbang dat hij ontslagen zou worden. De eerste twee jaar leefde de Britse presentator naar eigen zeggen in constante angst om zijn baan kwijt te raken, zo gaf James zelf toe.

James nam in 2015 het stokje over van Craig Ferguson en verhuisde speciaal voor de talkshow naar de Verenigde Staten. “Toen we hier naartoe verhuisden, mijn vrouw en ik en onze - toen nog - twee kinderen, liet ik ons geen meubels kopen”, blikte de presentator terug in de talkshow van Drew Barrymore. “We huurden al onze meubels omdat ik tegen mijn vrouw Julia zei: ik ga ontslagen worden, dit gaat niet werken. En zodra ik ontslagen ben moeten we terug naar Londen, dus we willen niet met een bank opgezadeld zitten.”

Dat gevoel bleef hij nog twee jaar houden. “Tot mijn vrouw uiteindelijk zei: kunnen we alsjeblieft meubels kopen? Toen zei ik: oké, ik denk dat het veilig is om meubels te kopen. Zo heeft mijn hele volwassen leven eruit gezien. Ik dacht altijd dat ik op een moment ontslagen zou worden.”

De 42-jarige presentator maakt zich tegenwoordig minder druk en kijkt liever naar de positieve dingen. “Dat je jezelf constant opzoekt op Google Earth, beseft waar je bent, beseft wat je aan het doen bent en vasthoudt aan de dingen die je belangrijk vindt. Het tellen van je zegeningen, bewust zijn van je privilege. Ik denk dat al die dingen heel handig en nodig zijn om te doen.”

LEES OOK:

James Corden schept duidelijkheid: “Ik ga Ellen DeGeneres niet vervangen”

James Corden kruipt niet achter het stuur: “Carpool Karaoke geen optie tot na corona”