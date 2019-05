Waarom Seppe Nobels nee heeft gezegd tegen goeie vriend Gert Verhulst: “Geen zin om voor altijd enkel ‘die groentekok’ te zijn” Jan Ruysbergh

22 mei 2019

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Had Gert Verhulst zijn goesting gekregen, dan roerde Seppe Nobels (36) ook op zijn kookzender njam! in de potten en pannen. Maar de tv-chef heeft ‘geen zin om zich in een niche te laten duwen’, en dus is hij opnieuw te zien in ‘Grillmasters’ op VIER.

De tweede reeks van ‘Grillmasters’, dat Seppe Nobels opnieuw in goede banen leidt met compagnon Peter De Clercq, heeft een hoog vip-gehalte. Verschillende BV’s duiken op als proefpubliek. ‘Sommige van hen komen uit onze vriendengroep, zoals Gert Verhulst en Stefaan Degand’, vertelt Seppe enthousiast. ‘Luc Appermont en Bart Kaëll daarentegen kende ik alleen maar van tv, maar ook met hen klikt het bijzonder goed.’

Je hebt dus nieuwe BV-vrienden ­gemaakt?

(knikt) Ik ga zeker nog eens afspreken met Luc en Bart. Zij blijken net als ik een tweede woonst te hebben in Spanje. Op dezelfde berg nog wel. Van toeval gesproken, zeg!

Gert Verhulst is al veel langer een vriend van jou. En toch heb jij geweigerd om een programma te maken voor zijn kookzender njam!.

Ik heb die aanbieding van njam! beleefd afgewimpeld, dat klopt. Ze wilden mij een tv-programma over groenten laten presenteren... Maar ik heb geen zin om me in een niche te laten duwen.

Logisch toch dat njam! en Gert jou vroegen voor een kookprogramma met groenten. Je restaurant Graanmarkt 13 staat in de top tien der beste groenterestaurants ter wereld.

Da’s waar. Maar ik wil niet voor eeuwig en altijd enkel ‘die groentechef’ zijn. Ik kan immers zoveel meer dan groenten bereiden. Zo hou ik ook enorm van vis, vlees en streekproducten. En in ‘Grillmasters’ kan ik dat wél allemaal tonen. De juiste balans vinden, dat is heel belangrijk.

Vind jij als topkok die juiste ­balans ook met je privéleven? Of houdt je vrouw jullie gezin in haar eentje draaiende?

Grotendeels wel, ja. En daar ben ik Sharon heel dankbaar voor. Het is niet eenvoudig om een gezin te runnen, als je man al om 8 uur vertrekt en pas tegen 11 uur ’s avonds weer thuiskomt. Zeker niet als je zelf ook werkt. Maar nooit zegt ze: ‘Schatje, nu wordt het toch wat veel.’

Zonder je vrouw zou jij...

(pikt in) Sharon maakt mijn carrière mee mogelijk, dat besef ik maar al te goed. Maar bon, een compleet afwezige vader ben ik nu ook weer niet. Drie dagen op de vijf probeer ik mijn kinderen van school te halen, om dan lekker voor hen te koken. Een ouderavond op school sla ik liever niet over. En vorig jaar zijn we met de rugzak drie weken door Thailand getrokken. Za-lig! Kaya (15) en Lou (11) zijn twee fantastische grieten.

Grappig dat je je dochters zo noemt.

Tja, ze gaan geen uitdaging uit de weg. Ook niet op culinair vlak trouwens. Op restaurant in Frankrijk bestelde de ene eens escargots en de andere oesters. Aan de tafel naast ons hoorde ik in het Frans gniffelen: ‘Die mensen weten totaal niet wat hun dochters besteld hebben, dat gaat zo hard tegenvallen.’ Maar Kaya en Lou hebben hun bord met veel smaak leeggegeten. (lachje)

Je moeder is Hilde Van Haesendonck, beter bekend als Jenny in ‘Familie’.

Wij lachen daar wel eens mee. Als ze op een familiefeest toekomt, zeg ik: ‘Ha, ons Jenny is daar!’ (grinnikt) Mama heeft altijd toneel gespeeld op hoog niveau, en nu zit ze dus al enkele jaren in ‘Familie’. Maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb respect voor álle beroepen. Als er maar passie bij komt kijken. Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen: jullie mogen later worden wat jullie willen, zolang jullie ’t maar met passie doen.