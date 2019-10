Waarom Philippe Geubels maandag met een voorsprong start aan ‘De Slimste Mens’: “Ik weet welke antwoorden Erik graag wil horen, natuurlijk” Mark Coenegracht

11 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Misschien is hij wel de ‘Slimste Mens’-deelnemer naar wie het meest wordt uitgekeken. En zelf heeft Philippe Geubels (38) er ook bijzonder veel zin in, vertelt hij in Dag Allemaal: “Na tien jaar in de jury wil ik mij echt bewijzen als quizkandidaat.”

Meteen al in de eerste aflevering op maandag mag Philippe Geubels zich bewijzen, tussen de zwangere Natalia en basketbalcoryfee Ann Wauters. De comedian hoopt het alvast beter te doen dan tijdens zijn eerste deelname in 2008, toen hij direct naar huis werd gespeeld.

“Al kan je je niet echt voorbereiden”, zegt Philippe. “Je mag blokken wat je wilt, als je pech hebt in het spel, is het gedaan.”

Maar je hebt wel gestudeerd?

Ja. Ook al had ik het druk met de opnamen van een nieuwe reeks ‘Is Er Een Dokter In De Zaal?’. Gelukkig hebben mijn collega’s me een handje geholpen. Telkens als er wat vrije tijd was, bestookten ze me met vragen over de actualiteit. Intussen ben ik zeer bedreven met de app van ‘De Slimste Mens’, en hou ik me bezig met Wikipedia-onderwerpen aan te klikken. Vooral om m’n zwarte vlekken, zoals voetballers, wielrenners, politici, schilders, monumenten, kunst, aardrijkskunde - eigenlijk zowat alles - bij te spijkeren.

Er zijn er die lijstjes bijhouden, schriftjes volschrijven...

Dat was ik ook van plan. Maar da’s niks voor mij. Het is, net zoals op school vroeger, bij plannen gebleven. Ik ben ­gewoon zoals vele anderen: ik weet iets over veel dingen, maar te weinig over specifieke onderwerpen.

Als jurylid met tien jaar ervaring ken jij de quiz, natuurlijk, als de beste. Waar zal jij op letten?

De tijd, die is cruciaal. Daar staat of valt alles mee. Ik denk dat ik ook wel goed aanvoel welke antwoorden Erik en zijn redactie willen horen. Ook dat kan een voordeel zijn. Voor de rest heb ik geen flauw idee. Ik zie wel... Je moet het niet moeilijk maken en het niet te ver gaan zoeken. Zo veel mogelijk goeie antwoorden geven en klaar.

Je concentreren op de vragen, kan jij dat als komiek, die op alles en iedereen rondom zich wel iets te zeggen heeft?

Tja, het is een moeilijk ­evenwicht tussen scoren als kandidaat en scoren als komiek. Wat ik zeker weet: je kan onmogelijk de hele tijd in je bubbel zitten. Al is het maar omdat de jury er voortdurend tussenkomt. En natuurlijk zal ik ook met Erik Van Looy rekening moeten houden. Die pingpong-gesprekjes zullen blijven, denk ik. Dat gaat vanzelf en ik ben wie ik ben, hé. Maar natuurlijk zal het anders aanvoelen. Ik zal sowieso serieuzer zijn. Dat is een kantje van mij dat mensen misschien nog niet kennen.

De jury zal het jou vast niet gemakkelijk maken. Niet voor niets zit Jeroom er van in het begin bij. Naast Adriaan Van den Hoof.

Ik ben helemaal niet bang van de jury. Die jury zal eerder bang moeten zijn van mij. (lachje)

Wat heeft jou tijdens je eerste deelname elf jaar geleden ­eigenlijk genekt?

Mijn complete onverschilligheid. Foute attitude natuurlijk, maar zo ging dat toen.

Is er iets waarvoor je schrik hebt in de quiz?

Voor niks. Daarvoor heb ik te vaak in die studio gezeten. Ik heb er vooral veel zin in, goesting om mij als kandidaat te bewijzen. Ik vind het een plezant spel, en heb tien jaar niet mogen meespelen. Voor de duidelijkheid: ik heb mezelf aangeboden bij Erik. Al een paar jaar. Maar ze wilden me telkens opnieuw liever in de jury. Nu is Erik overstag ­gegaan.

Intussen draait jouw televisiecarrière bij Eén op volle toeren.

Ik mag niet klagen, dat klopt. We hebben, zoals ik al zei, een nieuwe ‘Is Er Een Dokter In De Zaal?’ ingeblikt, en nu ben ik bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe reeks van ‘Taboe’. Die opnamen zijn voorzien voor volgend ­voorjaar.

‘Taboe’ was niets minder dan een schot in de roos. Je mag er misschien zelfs een Emmy voor gaan afhalen in New York.

Da’s waar, ja. (lachje) Maar, eerlijk, die nominatie doet totaal niks met mijn ego. Ik vind het allemaal wel heel tof, hoor. Maar de positiviteit die ik krijg van de mensen en van de ­deelnemers vind ik veel belangrijker dan een prijs.