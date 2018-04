Waarom Pascale De Mol is en Pieter en Baha de finale spelen (+ wat u niet zag op tv)





29 april 2018

Bron: Eigen berichtgeving 204 TV Met de 32-jarige dierenarts Joke Lannoo heeft ‘De Mol’ zondagavond zijn laatste deelneemster verloren. Het spel wordt de volgende twee weken enkel nog door mannen gespeeld. Want, Pascale is de Mol. Zij zit perfect in het vizier van mollenjagers Pieter en Bahador. Jammer voor jonkie Lloyd, die nog twijfelt en dus volgende zondag als allerlaatste kandidaat voor de finale richting België zal moeten. Tenzij De Mol ons vooralsnog in het ootje neemt…

De Rad van Fortuin-boodschap bij aanvang van de zesde aflevering liet aan duidelijkheid niet te wensen: niets is wat het lijkt. Dat telt uiteraard voor de kandidaten, maar nog veel meer voor de echte Mol-fans en vooral ook voor het grote leger Mol-kijkers, die een uurtje kijkplezier willen ervaren. Nu, dat leger kwam meer dan voldoende aan zijn trekken. De proeven bleken net als vorige week niet al te ingewikkeld, maar vooral grappig en met een hoog klassiek Mol-gehalte.

Opvallend toch: met dierenarts Joke zijn alle vrouwen, behalve marine-officier Pascale, relatief vroegtijdig uitgeschakeld. En die Pascale staat inmiddels hoog, zéér hoog, in ons lijstje van Mol-verdachten. 'De Mol' blijkt dus een tv-spelletje te zijn dat vooral mannen goed ligt. De mix van fysieke inspanningen, van psychologisch schaakspel, van wikken en wegen, van valsspelen, van geven en nemen, is blijkbaar te zwaar voor vrouwen. Dit jaar gingen de dames er ongemeen vroeg uit.

Maatschappelijk assistente Channy en psychologe Kelly kregen nauwelijks de gelegenheid om de sfeer van ‘De Mol’ op te snuiven of ze zaten alweer op een intercontinentale vlucht richting België. Eventmanager Katrien hield het wat langer uit, maar moest toch ook vrij snel het onderspit delven. En nu was het de beurt aan dierenarts Joke. Te veel bezig met te genieten van de spelletjes en het unieke avontuur. Te weinig Mevrouw Speurneus op zoek naar De Mol.

In beeld schoot deze zesde aflevering van ‘De Mol’ niet onmiddellijk in een hogere versnelling. Integendeel. ‘Gracht van Fortuin’, met een wat sjofele versie van het échte Rad van Fortuin, was best zondagavond-ontspanning. De tweede proef, waarbij het acteertalent van De Mol op de proef werd gesteld, was voluit psychologische terreur. Dierenarts Joke liet de hete peper voor wat het was, wat de groep nadien tot stilzwijgen verplichtte.

De ‘gewone’ spelers, onder wie Lloyd en Joke, wilden wel verklappen welke ‘prikkel’ zij hadden gekozen, maar de die hard-Molzoekers, financieel recruiter Bahador en mijnheer pastoor Pieter, beslisten daar anders over. Plots werd het onaangenaam stil in de limousine van sponsor BMW. Het is duidelijk dat de eindmeet stilaan aan de horizon opduikt, zoals presentator Gilles dat zo mooi formuleerde. Met zo’n 20.000 euro in de pot wordt de tweede belangrijkste reden om mee te spelen, na het ontmaskeren van De Mol, een aangename bijkomstigheid…

Dit viel ons op bij de vijf kandidaten

Pascale (45), marine-officier

Als zij effectief De Mol is, dan heeft ze al een tijdje begrepen dat de meeste van de andere kandidaten dat door hebben. Ze hield zich gedeisd. Al leverde ze moeiteloos foute letters aan voor Rad van Fortuin. In de muziekproef bleek ze dan weer MC Hammer aan te geven in de plaats van Vanilla Ice. Kijk dan even later hoe Lloyd de toograadsels oplost en je weet dat de student nooit De Mol kan zijn… Ook al ging hij even later de mist in bij de ronduit verraderlijke ‘dubbel of niks’-proef. Hoe link was de hint ‘link’.

Joke (32), dierenarts



Je zag haar openbloeien tijdens de proef met de geiten. Helemaal haar ding. Compleet bezig met het sturen van de groep geiten, helemaal niet meer bezig met het observeren van de andere spelers. En toen ze aan het einde duidelijk maakte dat ze niet meer meespeelde voor vrijstellingen, was het pleit beslecht. Joke was de perfecte groepsspeler die een tv-spel als ‘De Mol’ nodig heeft. Een Mollenvanger was ze nooit.

Pieter (33), priester



Zit meer dan ooit in onze top drie van finalisten. Laat week na week vooral zien dat hij in de verste verte niks is van de klassieke mijnheer pastoor. Wat hij dan wel doet in zijn parochie is voer voor de regionale pers. In ‘De Mol’ laat hij zich vooral van zijn sterkste kant zien: spelen om te winnen. En dat is de Mol vangen. Moeilijk te doorgronden: nu eens poeslief, dan weer snoeihard. Nu al maar de vraag stellen: hoe gaat mijnheer pastoor bij mogelijke winst de groepspot verdelen? Alles aan het goede doel, alles netjes verdelen, of alles op zijn spaarrekening?

Lloyd (21), student



Speelt een versnelling lager dan zijn concurrenten Pieter en Bahador. Heeft wellicht te maken met zijn jeugdige leeftijd, met het feit dat hij een hoog Chiro-gehalte heeft en doodeerlijk is. Niet meteen de beste troeven om het tot de eindmeet van ‘De Mol’ te trekken. Blijft het spel vooral als ‘spel’ zien. Dat is proeven winnen, of verliezen, geld winnen, of verliezen. Hij werd moeiteloos door Bahador en Pieter ‘geholpen’ om ‘dubbel of niks’ te spelen in het ‘Rad van Fortuin’-spel. Een pure zelfmoordpoging. Gaf nog bij de aanvang van het spel aan dat hij vergeetachtig is. Niet meteen de allerbeste eigenschap om

Bahador (27), financial recruiter



Die andere bijzonder gedreven kandidaat die dit spel wil winnen. Gaat daarvoor recht naar het doel. Geen compromissen, geen spelletjes, geen cadeaus. Offert geld voor de groepspot probleemloos op in ruil voor een mogelijke vrijstelling.

Reeds g esneuveld:

Kelly (39), psycholoog

Channy (26), maatschappelijk assistente

Jeffrey (40), chauffeur

Katrien (54), eventmanager

Steve (60), huisarts

Joke (32), dierenarts

In de pot:

Voor de groep: 19.725 euro

Verloren: 68.025 euro

Grootste Mol-gehalte

1. Pascale

2. Pieter

3. Bahador

Beste spelers:

1. Pieter

2. Bahador

3. Lloyd