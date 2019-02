Waarom Niels Destadsbader na zijn carrière opnieuw in een sportwinkel wil werken: “Ik stak mijn nummer in de schoenen van vrouwelijke klanten” DBJ

18 februari 2019

15u57 0 TV Morgen start een nieuw seizoen van ‘Alloo bij’, waarin Luk Alloo opnieuw in het spoor kruipt van enkele bekende gezichten. In de eerste aflevering volgt hij vijfvoudig MIA-winnaar Niels Destadsbader. Ze keren samen onder meer terug naar de lagere school van Niels en de sportwinkel waarin hij ooit werkte.

“Voeten op de grond, naturel en ambitieus”, zo omschrijft reportagemaker Luk Alloo het fenomeen Niels Destadsbader (30). Meneer MIA, sinds hij begin deze maand maar liefst vijf Belgische muziekprijzen won. Luk Alloo bezorgt Niels een trip down memory lane, maar blikt ook vooruit naar de toekomst. Hoe lang kan Niels zijn werk op de eerste plaats blijven zetten?

Luk trekt met Niels eerst naar zijn lagere school in Deerlijk, waar Niels zijn oude juf Viviane ontmoet. “Niels was zeer onrustig, wilde in de belangstelling staan en stond meer in de gang dan in de klas”, geeft Viviane mee. Niels: “Al op mijn 6 jaar wist ik na een optreden van Jacques Vermeire dat ik op een podium wilde staan. Mijn ouders verklaarden mij gek, maar alles heeft daarvoor moeten wijken.”

Carrière op de eerste plaats

Als vakantiejob en ook na zijn humaniora werkte Niels anderhalf jaar fulltime in de sportzaak Delsport in Waregem, hij verkocht er voetbalschoenen. Niels: “Ondertussen schreef ik mij in voor massa’s audities en stuurde ik singeltjes rond om mijn droom waar te maken, maar dat ging niet van een leien dakje. Uiteindelijk moest ik met pijn in het hart de sportzaak verlaten, omdat ik de rol kreeg van Suske in de musical ‘Suske en Wiske’. Op mijn 20 kon ik van mijn droom daadwerkelijk leven.” Maar ook bij zijn werk in de sportwinkel wist Niels het aangename aan het nuttige te paren. “Ik verkocht heel graag voetbalschoenen en stak soms mijn telefoonnummer in de schoenen van vrouwelijke klanten. Als ik morgen stop, ga ik terug in die winkel werken.”

Niels is ondertussen 30, maar nog altijd single. “Ik heb al enkele relaties achter de rug. Maar ik zet mijn carrière toch op de eerste plaats. Mijn privéleven komt op de tweede plaats, daardoor heb ik al heel wat mensen ontgoocheld en pijn gedaan. Ook vrienden. Maar helaas, ik moet het nu doen!”

Alloo volgt Niels nog bij de voorbereidingen van de vierde ‘Kampioenen’-film, zijn wekelijks partijtje voetbal (met meisjes in dezelfde ploeg nota bene), op de Lokerse Feesten en ook backstage bij zijn uitverkochte concerten in het Sportpaleis.