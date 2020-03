Waarom Martine Tange niet te zien is in coronajournaals MC

26 maart 2020

00u00 2 TV Geen crisis te zwaar of evenement te groot of VRT-anker Martine Tanghe (64) loodste u doorheen de belangrijkste nieuwsfeiten. Bij de coronacrisis is dat echter niet zo: na 27 februari presenteerde Tanghe geen enkel journaal meer.

Puur toeval, laat de VRT-persdienst weten. "Martine was de voorbije weken op verlof in het buitenland en is zopas veilig en wel teruggekeerd. Ze geniet nu nog even van een paar vrije dagen en zal binnenkort weer aan de slag gaan", klinkt het.

Bij VTM raakte dinsdag bekend dat Freek Braeckman (41) een weekje in quarantaine moet door lichte symptomen. Eerder moest ook al Birgit Van Mol (52) afhaken. Zij heeft een milde vorm van corona.

