Waarom Line en Joke toch gehuwd blijven met Victor en Stijn (+ wat u allemaal niet op tv zag) Mark Coenegracht

01 april 2019

21u42 0 TV Verrassing in Blind Getrouwd’: niet twee, maar drie van de vijf koppels zetten hun huwelijk na de proefperiode van vijf weken verder. Naast de zekerheid dat Tim & Elke samen zouden blijven, beslisten niet alleen Line & Victor maar ook Joke & Stijn hun huwelijk verder te zetten. Voor Annelies & Joris is de droom voorbij. Net zoals voor Jolien & Lenny. Pas volgende week vernemen we of de drie koppels na ‘het experiment’ nog effectief samen leven.

Een kus en een knuffel kunnen boekdelen spreken. Dat bewijzen de koppels in ‘Blind Getrouwd’. Annelies klaarde de klus zakelijk en vlug met een knuffel om dan rap rap weer uit het gemeentehuis te lopen. Joke en Stijn kusten elkaar flink op de mond. Bij Tim en Elke was het een kus op de mond én een felle knuffel. Net zoals dat, eerder verrassend, ook bij Line en Victor het geval was. Die verlieten als een écht koppel de huwelijkszaal waar ze vijf weken eerder aan elkaar waren gekoppeld.

Huwen is geen perfect statistische zaak, valt niet alleen met vragen en antwoorden te beklinken. Dat wisten we al, maar deze ‘Blind Getrouwd’ heeft dat nog eens onderstreept. Ruim 12.000 gegadigden, tien uitverkorenen, vijf koppels. Waarvan twee van de vijf geen match waren. Lenny kon of wilde niet verder met Jolien. En ook studentikoze Annelies bleek geen partij voor romanticus Joris. Jammer maar helaas voor de betrokkenen. Of misschien wel gelukkig maar. Stel je even voor dat beide koppels niet over een ‘escape-knop’ hadden beschikt…

‘Blind Getrouwd’ liet wel perfect zien dat ‘liefde’ een werkwoord is. Een voltijdse job met vallen en opstaan. Met goeie en slechte momenten. Met aantrekken en afstoten. Met aftasten, ontdekken, succes hebben of er naast grijpen.

We kregen in de tiende aflevering van ‘Blind Getrouwd’ een emotionele rollercoaster te verwerken. Flashbacks die perfect waren gemonteerd met de beslissingsmomenten van de koppels. Beelden die steeds weer beklijfden en steevast voor vochtige ogen zorgden. Het is en blijft televisie. Maar het is ‘schone’ televisie.

Vorige week al namen we afscheid van Jolien en Lenny. Jolien mocht de tiende aflevering nog openen. Met de vaststelling dat ze ‘zich gefaald voelde’. Waarna de koppels terugblikten op hun vijf weken oude huwelijk en de goednieuwsshow van Tim & Elke kon beginnen. Geen haar op ons hoofd die daar nog aan twijfelde.

Het fijne en toch wel verrassende nieuws viel te rapen bij Line en bij Joke. Dat hun respectievelijke echtgenoten Victor en Stijn een boon hadden voor hun match was de vorige weken al duidelijk geworden. Dat de dames nu zelf een vervolg willen breien aan het experiment was minder evident. Line maakte duidelijk dat het IJzeren Gordijn succesvol door Victor was gesloopt. Door heel voorzichtig te werk te gaan. Door te praten, door geduld te hebben. Door zijn eigen quick step op langzaam te zetten en mee de trage wals te dansen. De grote vraag blijft of de grote verschillen in leefwereld straks te verbinden zijn. De wereld van Arendonk is toch wat anders dan Antwerpen Zuid, waar Line haar optrekje heeft. Als die link succesvol kan gemaakt worden, ziet de toekomst er rooskleurig uit.

Voor Joke en Stijn leek de scheiding in vorige afleveringen niet tegen te houden. Maar de twee leken toch goed te passen bij elkaar, zo bleek nu. “We hebben heel weinig verloren en heel veel gewonnen”, concludeerde Joke. En misschien passen de dekseltjes wel echt op beide potjes. Mocht dat niet het geval zijn dan is het ontegensprekelijk een drama voor Stijn, die echt wel tot over zijn oren verliefd is. Schoon, maar altijd gevaarlijk.

De stand van zaken na vijf weken huwelijk

Annelies en Joris: hij houdt de eer aan zichzelf

Tussen de felle emoties door was er de aangekondigde breuk tussen Annelies en Joris. Aan het begin van de aflevering meldde Joris nog dat hij nog twijfelde. Voor Annelies was het een afgehandelde zaak.

Met het aangrijpende ‘Dancing On My Own’ van Calum Scott dompelden de makers ons meteen in de perfecte sfeer: eenzaamheid, tristesse, pijn. Meteen voelde je die onderhuidse spanning en druk tussen die twee.

Joris hield zich sterk. Beter, hij hield de eer aan zichzelf en maakte als eerste bekend dat zijn huwelijk over was. Maar hij was vooral groots in zijn woorden. “Ik ben u dankbaar omdat ik opnieuw kan tonen wie ik ben en niet mijn façade”, klonk het. Annelies liet zien dat ze een erg goede lerares is. Ze sprak vlot en gemakkelijk. En maakte duidelijk dat er geen relationele klik was. We vrezen dat die er nooit geweest is…

Elke en Tim: nu nog de passie

Het Grote Slotmoment van Elke en Tim begon met de mooiste quote uit deze tv-reeks. “Gij zijt de mooiste bruid die ik ooit heb gezien sinds ik met ons mama ben getrouwd”, klonk het oprecht uit de mond van de papa van Elke, toen hij zijn dochter richting huwelijk begeleidde.

Dat Tim en Elke het meteen goed met elkaar konden vinden, was duidelijk. Twee ervaren mensen, met liefdesleed op de teller, met levenservaring. Maar ook met veel optimisme, goed geplaatst in het leven. Na vijf weken samenleven wil Elke Tim nog steeds niet tegen een muur plakken, maar nu de camera’s uit hun leven zullen verdwijnen, houdt niets haar nog tegen. Het getuigt juist van klasse dat Elke en Tim niet volledig in hun privé-kaarten lieten kijken.

Slaagkans straks: 90 procent (was 95)

Joke en Stijn: heel veel gewonnen

Zij heeft de gulste, meest klaterende lach van alle dames, hij het strakste kapsel. Ze waren vaak mister en miss middelmaat, het doorsnee Vlaamse koppel. Geen etentjes in dure restaurants, geen hippe sporten. Wel thuis samen onder het dekentje tv kijken. Vonken sprongen er niet af, van deze prille relatie. Niet dat dat meteen moest, maar de kijker wil ook wel eens wat…

Ook op hun beslissingsdag liet Stijn zien wie hij is: een onzekere, maar wel gelukkige man. Hij repeteerde zich te pletter voor zijn tekstje in het gemeentehuis. Joke sprak zonder spiekbriefje. Uit het hart. Haar conclusie was stevig: “We hebben weinig verloren en heel veel gewonnen. We zien wel wat de toekomst brengt.” Daar kan je op verder bouwen.

Slaagkans straks: 65 procent (was 15)

Line en Victor: tijd voor tempowissel

Onzekerheden, aftasten, veel praten, opbouwen, koesteren. Het waren allemaal woorden die Victor in zijn speech had gestopt. Met één fantastische zin: “Ik vind u leuk, elke dag mooier en mooier en ik wil getrouwd blijven Tegen zoveel overtuigingskracht kon zelfs Line niet op. Dat was ook niet nodig. Met zoveel universitaire kennis voelde ze aan dat ze haar hart moest openzetten voor de beter getrimde baard van Vlaanderen. Van revolutie was hier helemaal geen sprake, wel van evolutie. Of dat voldoende basis is om een langdurige relatie uit te bouwen lieten de twee in het midden. Maar Line beloofde wel dat ze er alles aan zou doen om een tempowissel in de relatie door te voeren en van een trage plakker over te schakelen op een strakke new beat. Of iets anders strak.

Slaagkans straks: 70 procent (was 85)

Jolien en Lenny besloten vorige week al in alle vriendschap uit elkaar te gaan.

De opvallendste quotes

Joris (voor de definitieve uitspraak): “Ik zit in het proces van zoeken, ook gefrustreerd. Ik wil daar nog altijd iets moois van maken.”

Annelies (over de relatie met Joris): “Ik zie dat we serieuze stormen hebben doorstaan, dat we keikoppen en doorzetters zijn.”

Line (over het beslissingsmoment): ‘Het voelt aan dat we al langer gehuwd zijn. Nu al beslissen over de toekomst maakt het extra spannend.”

Stijn (over Joke): “Ik denk constant aan haar. Niet normaal hoe een persoon in vijf weken zo in je leven kan kruipen.”

Tim (over Elke): “Jij bent innerlijk en uiterlijk een fantastische persoon.”

Stijn (tegen Joke): “Ik kom heel graag thuis bij jou. Ik apprecieer je heel hard.”

Annelies (tegen Joris): “Jij bent de Mister Proper met haar en zonder oorbel.”

Victor (tegen Line): “Ik ben enorm blij met de vrouw die voor me staat. Ik wil dat koesteren en verder blijven opbouwen.”