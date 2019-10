Waarom Ketnet het eerste seizoen van ‘W817’ nooit meer heruitzendt KD

Bron: VICE 8 TV W817 loopt al sinds 1999 op Ketnet en nog steeds wordt de populaire jongerenreeks regelmatig uitgezonden. Nochtans is er bijna niemand die de eerste aflevering van de reeks ooit gezien heeft, en daar is een simpele verklaring voor: Ketnet heeft het eerste seizoen nooit herhaald. “Het was gewoon te expliciet”, vertelt bedenker Bram Renders aan het platform VICE.

‘W817' was voor op z’n tijd. Lang voor ‘Spring’ of ‘Ghost Rockers’ toonde het programma al homoseksuele mannen aan kinderen, zonder dat daar een probleem van werd gemaakt. Ook de onderwerpen seks en drugs werden niet genegeerd. Zo nam er zelfs een personage een overdosis aan verboden middelen tijdens het eerste seizoen. En ja, dat werd in 1999 uitgezonden op Ketnet. Daarna verscheen het eerste seizoen echter nooit meer op het kleine scherm. Ketnet bestelde wel een tweede seizoen van de populaire reeks, maar deze keer was de openbare omroep meer betrokken bij de afleveringen. “We waren verrast dat er een tweede seizoen kwam”, herinnert Bram, de bedenker van de reeks, zich nog.

Vanaf seizoen twee ging het er bij ‘W817' wat braver aantoe, al wil Bram Renders dat zo niet gezegd hebben. Volgens hem werden de expliciete verhaallijnen gewoon wat subtieler aan de dag gelegd. “In het eerste seizoen hadden we afgeronde verhaallijnen, maar vanaf seizoen twee kwam ‘W817' plots dagelijks op de buis”, aldus Bram. Daarom werd het scenario wat aangepast om één verhaallijn uit te rekken over verschillende afleveringen. “Zo werd het allemaal wat minder intens.”

Ondertussen is de bedenker van de reeks zelf vader en begrijpt hij waarom sommige ouders zich stoorden aan de reeks. “Ik zie soms zelf afleveringen waarvan ik denk: ‘Hoe kan het dat dit op Ketnet loopt?’”, lacht Bram. “Ik snap dat ze seizoen één niet meer uitzenden. Het was toch iets te gewaagd voor die leeftijdsgroep.” In het huidige politieke klimaat zou een reeks als ‘W817' niet meer gemaakt kunnen worden, denkt Bram. “Alles wordt met argusogen bekeken. Er zijn meer directe reacties van het publiek waardoor tv-makers zichzelf beginnen te censureren.”