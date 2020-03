Waarom ‘Judge Judy’ er na 25 jaar mee stopt (en ze enkel nog rijker zal worden) TDS

03 maart 2020

15u04 0 TV De Amerikaanse rechtbankserie ‘Judge Judy’ is volgend jaar voor het laatst op televisie. Na 25 jaar en evenveel seizoenen is het afgelopen, zo maakte de tv-rechter bekend in de talkshow van Ellen DeGeneres. Toch wil dat niet zeggen dat Judith Sheindlin (77) - zoals ze echt heet - op haar lauweren zal rusten: de schatrijke rechter begint gewoon met de nieuwe show ‘Judy Justice’, waar ze nóg meer aan zal verdienen.

Na al die jaren is het dan toch zo ver: kijkers moeten afscheid nemen van ‘Judge Judy’. Het populaire programma was in de Verenigde Staten voor het eerst te zien in 1996. Daarna maakten ook veel andere landen kennis met de doortastende rechter, waaronder ook ons land. In ‘Judge Judy’ verschijnen ruziënde Amerikanen in de rechtbank van Judy. Het is momenteel nog altijd de langstlopende reality-rechtbankserie op de Amerikaanse televisie.

In haar realityprogramma behandelde ze ‘milde’ en kleine conflicten tussen burgers, zoals burenruzies of een strijd om voogdij. Judy wist de kijkers aan zich te binden met haar gedurfde taal, waarbij ze geen blad voor de mond naam en de scherpe uitspraken niet schuwde. Toch spreekt Judy tijdens het programma geen officieel recht: deelnemers moeten voor de opnames aanvaarden dat de tv-rechter een onafhankelijke uitspraak zal doen en gaan op voorhand akkoord met de uitkomst. Achteraf iemand voor een wettelijke rechtbank slepen mag dus niet. Al is Sheindlin wel degelijk een ‘échte’ rechter: ze behaalde 54 jaar geleden haar diploma in New York. Ze ging aan de slag als advocaat voor een cosmeticabedrijf, maar nadat ze het beu was om bedrijfsjurist te zijn, nam ze een lange pauze om een gezin te stichten. Na die lange pauze kwam haar tv-show bij CBS tot stand.

(lees verder onder de foto)

Steenrijk

Klaar om haar toga aan de wilgen te hangen is de rechter echter niet: ze gaat binnenkort een soortgelijke show maken voor een andere zender. “Ik heb een 25-jarig huwelijk met zender CBS gehad. Het is succesvol geweest”, blikt Judy terug op haar parcours, dat inmiddels uit meer dan 5.000 afleveringen bestaat. Toch bleef het programma al die jaren scoren: iedere uitzending wordt gemiddeld door zo’n 9 miljoen kijkers bekeken. Daarmee scoort de show veel hogere kijkcijfers dan haar concurrenten. Het is de bedoeling dat al deze afleveringen na het vertrek van de rechter in 2021 opnieuw worden uitgezonden op CBS.

De show heeft haar hoe dan ook geen windeieren gelegd. Integendeel, want Judy Sheindlin werd al verschillende keren uitgeroepen tot best betaalde tv-ster van het jaar en deed het vele jaren op rij zelfs beter als kleppers al Dr. Phil of Oprah Winfrey. In 2017 verkocht de tv-rechter alle uitzendrechten over het archief van ‘Judge Judy’ aan de Amerikaanse zender CBS voor bijna 90 miljoen euro. En hoewel ze haar schaapjes dus al lang op het droge heeft, zal Judy naar verluidt nog veel meer gaan verdienen aan haar nieuwe show ‘Judy Justice’. Op welke zender dat programma zal worden uitgezonden, blijft voorlopig echter een mysterie.

Deze momenten maakten Judy onsterfelijk:

1. Het Beer-shirt

Toen een man voor Judy verscheen met een shirt waarop ‘Beer Equals Fun’ in opzichtige letters werd afgedrukt, verloor Judge Judy haar cool. Judy sneerde dat de man “een belachelijk shirt” droeg en begon aan een minutenlang relaas over het belang van gepaste kleding in de rechtbank. Judy bracht zelfs de begrafenis van de moeder van de man ter sprake tijdens haar betoog. Haar hevige uitspatting ging in geen tijd viraal.

2. ‘Je bent een idioot!’

Judy kan een taaie tante zijn, zoveel is duidelijk. Toen beklaagde Cathleen Kreftmeyer voor de rechter verscheen voor een zaak om het vaderschap van haar zesjarige dochter, noemde de tv-rechter haar voor de hele zaal een idioot die enkele domme keuzes maakt. “Je bent één van de meest marginale mensen die ik in lange tijd ben tegengekomen”, vond Judy. “En je hebt niet eens twee woorden gezegd.”

3. Nieuwe borsten of studeren?

Beklaagde Sandy Huynh was een vrouw die geld had geëist voor een borstvergroting. Iets wat Judy niet kon begrijpen, gezien Sandy een jong kind had, geen job en geen enkel toekomstperspectief. Toch wilde ze 5.000 dollar claimen voor haar operatie. Judy wees de beklaagde met de vinger: “Je zou het geld beter in een studiefonds stoppen, dan in je eigen borsten”, riep ze. De tv-rechter ging zelfs nog een stapje verder door te stellen dat Sandy beter geen kinderen meer kan krijgen, omdat ze dat ‘te dom’ is om er meer te krijgen.

4. Kind ondervragen

Niet enkel volwassenen worden onderworpen aan de rechter. Toen Lisa White beweerde dat een jong kind stenen op straat had gegooid en dat één van de keien haar auto had geraakt met schade tot gevolg, werd het jonge dadertje opgetrommeld in de rechtbank. Dylan hield aanvankelijk zijn onschuld vol, maar daar ging Judge Judy niet mee akkoord. De rechter dreef de spanning op en al snel moest de jonge Dylan toegeven. Zijn moeder kreeg vervolgens meteen de factuur van 300 dollar aan herstellingen gepresenteerd.

5. Niet knap genoeg?

Tijdens de zaak van Daulton maakte Judy het wel heel persoonlijk. Toen de rechter geen woord geloofde van zijn verklaring riep ze dat hij een leugenaar was en bekritiseerde ze zijn uiterlijk. “Jij bent lang niet aantrekkelijk of knap genoeg om hier gelijk te krijgen”, sneerde ze. De reactie van het publiek in de zaak maakte het nog ongemakkelijker: in de achtergond waren verschillende geschrokken reacties te horen én er waren verschillende opengevallen monden te zien.