Waarom Joanna plots andere oorbellen droeg in ‘Dancing with the Stars’ KDL

24 september 2019

13u31 0 TV Echt oplettende kijkers of fashionista’s zullen het waarschijnlijk wel gemerkt hebben: Joanna, het enige vrouwelijke jurylid in het VIER-programma ‘Dancing with the Stars’, droeg in de uitzending van afgelopen zondag twee paar verschillende oorbellen. Maar daar blijkt een uitleg voor te zijn. “De oorbellen zorgden voor geluidsoverlast op haar micro.”

Aan het begin van het programma droeg Joanna oorbellen met verschillende gekleurde steentjes op, maar toen Viktor Verhulst zijn punten moest krijgen na zijn dansprestatie kwam Joanna plots in beeld met rode exemplaren. Niet veel later in het programma, droeg Joanna dan weer de oorbellen die ze in eerste instantie had uitgekozen. Navraag bij VIER lost het mysterie op. “Haar oorbellen zorgden voor wat ‘geluidsoverlast’ op haar micro, vandaar de wissel”, klinkt het bij de zender. “Achteraf bleek dat ook het nieuwe paar voor problemen zorgde en zijn ze terug naar de oorspronkelijke set gegaan.”