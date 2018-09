Waarom Jean-Marie Dedecker uit 'De Slimste Mens' moest verdwijnen MVO

08 september 2018

17u52

Bron: De Morgen/Het Nieuwsblad 0 TV Het is 14 jaar gelden dat Jean-Marie Dedecker voor het eerst deelnam aan 'De Slimste Mens Ter Wereld'. Zijn uitschakeling was echter geen toeval, maar een beslissing van bovenaf. Zo beweert Mark Coenen, voormalig nethoofd van Canvas en Studio Brussel, in De Morgen.

Het had alles te maken met het jaar 2004. Een verkiezingsjaar. "Het is voorjaar 2004 en ik zit in De slimste mens. In de eerste aflevering zitten Jean Blaute, Yves Desmet en Jean-Marie Dedecker," aldus Coenen. "De sfeer is helemaal top in de kleedkamers: de broodjes vers, de drank overvloedig, de grappen ontelbaar. Tot oppervis Wouter Vandenhaute zijn opwachting maakt en een beetje bedrukt aan Jean-Marie meedeelt dat hij er die ronde moet worden uitgespeeld, omdat Woestijnvis anders de strenge regels van de sperperiode, die de VRT zich traditioneel oplegt, zou overtreden."

"De stemming van Jean-Marie gaat in no time van woedend tot diep verdrietig en terug, maar er is geen lievemoederen aan. Waarna Dedecker zich bokkig laat verslaan door de vader van de Belgische Pop en de Toenmalige Hoofdredacteur, omdat hij vragen krijgt waar hij kop noch staart aan krijgt."

Dedecker bevestigt in Het Nieuwsblad dat het verhaal klopt. "Dat was vooraf afgesproken: ik zou maar zolang blijven zitten tot de sperperiode begon, dat had men mij op voorhand gezegd. Maar het klopt dat ik toen heb moeten verliezen. En dat men toen de vragen in functie daarvan wat heeft aangepast." Dat hij daarom kwaad zou zijn geweest, ontkent hij met klem.