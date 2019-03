Exclusief voor abonnees Waarom Jan Mulder op z’n 73ste nog een toptransfer kan fiksen: "Mannen willen hem zijn. Vrouwen willen bíj hem zijn" Sabine Vermeiren

29 maart 2019

00u00 0 TV Hij roept, hij is druk en als hij tegen schenen kan schoppen, zal hij het niet laten. Het zou niet eens zo gek zijn als we hem zouden haten. Maar dat doen we niet. Hij is een snoepje voor vrouwen, een ontwapenend vat vol zelfrelativering voor mannen. Jan Mulder, 73 jaar en nu al de meest besproken toptransfer van het jaar.

Hij stond gisteren naast Theresa May op de cover van deze krant. Zij 62, hij 73. Haar wallen indrukwekkender dan die van hem. Zijn blik jongensachtig, die van haar gericht op oneindig. Allebei een kapsel van duizend tinten grijs. Het hare stug, het zijne pluizig en onstuimig. De ene bezig met levensbelangrijke zaken, de andere met de brexit. Haar kennen ze tot in het Witte Huis, hem vooral langs witgekalkte zijlijnen - maar geef ze punten op charisma en hij wint met een beenlengte voorsprong.

Op z'n 73ste is de overstap van Jan Mulder opmerkelijk. Van Eén verkast hij naar VTM. De commerciële zender wil van hem een vertrouwd schermgezicht maken. Als de Rode Duivels spelen of als er iets beweegt in de Nations dan wel Champions League, zal het de analyse van Mulder zijn die u daar gratis en voor niks bij geserveerd krijgt. Acht jaar na het bereiken van z'n pensioengerechtigde leeftijd schiet Mulder daarmee de hoofdvogel af. Het is zoals met wijn. Wordt beter met de jaren. Op de formule Mulder komt geen sleet. Die rijpt alleen maar.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen