Waarom iedereen plots met argusogen naar 'The Today Show' kijkt: "Dit is onmenselijk!"

22 april 2020

11u45

Bron: Twitter/LIfe&Style 0 TV Het is de kijkers van ‘The Today Show’ niet ontgaan: hoewel álle schermgezichten tijdens de aanhoudende coronacrisis van thuis uit presenteren, zit anker Hoda Kotb (55) nog iedere dag trouw op post. En dat terwijl de studio zich in hartje Manhatten in New York bevindt, het epicentrum van de uitbraak in de Verenigde Staten. “Onnodig en onmenselijk”, reageren kijkers bezorgd, die bovendien opmerken dat Kotb eerder getroffen werd door kanker en dus tot de risicogroep behoort.

Het moet ongetwijfeld eenzaam zijn, daar in de NBC-studio’s in het Rockefeller Center in New York City. Sinds de uitbraak van de coronapandemie waren er nog amper schermgezichten aanwezig, alle presentatoren praten de show virtueel aan elkaar. Ook beroemde gasten en sterren blijven weg van de studio: zij geven dezer dagen alleen nog virtuele video-interviews aan ‘The Today Show’. Logisch natuurlijk, gezien het coronavirus wild om zich heen blijft grijpen in de miljoenenstad en er nog iedere dag honderden slachtoffers vallen.

Merkwaardig dus, dat net Hoda Kotb iedere dag paraat zit. Zeker omdat haar directe collega’s, co-ankers Savannah en Jenna, wél vanuit hun woonkamer de show presenteren. Kotb werd bovendien in 2017 getroffen door borstkanker. Ze onderging toen een borstamputatie en reconstructieve chirurgie en genas van de ziekte. Maar daardoor behoort ze nu wel tot de risicogroep voor Covid-19.



Hoezo, flexibiliteit?

“Kijkers vragen zich af waarom Hoda, die trouwens ook twee kinderen heeft om voor te zorgen, als enige moet opdagen in de studio. Waarom heeft ze niet dezelfde flexibiliteit gekregen als haar naaste collega’s?”, aldus een medewerker van ‘The Today Show’ in de Amerikaanse media. “Ook Hoda is teleurgesteld. Ze is overweldigd en oververmoeid. Het is een fysieke en mentaal uitputtende periode, en ze heeft nood aan rust.”

Volgens haar collega’s zit het evenwel in haar karakter om onzelfzuchtig bij te springen. “Hoda is voortdurend diegene die naar voren treedt als er een crisis opduikt”, klinkt het. “Ze doet haar werk met heel haar hart. Maar inmiddels ging het van twee uur presenteren in de ochtend, tot het volledig rechthouden van de hele ‘Today Show’. Het is gewoon te veel geworden.”



Maatregelen

Hoda lijkt ook zelf te beseffen dat ze risico loopt en heeft maatregelen genomen. Hoewel ze normaal in Upper Manhattan woont is ze tijdens de pandemie verkast naar een huis buiten de stad. Daar is het makkelijker om afstand te houden van anderen, al moet Kotb nu langer pendelen. “Ik stap in de auto en kom in een lege studio toe. Daarna sta ik weer in de auto en ga ik terug naar huis”, zegt ze in People Magazine. “En als ik thuiskom, dan kleed ik me uit, stap ik in de douche en gooi ik mijn spullen in de was. Omdat ik uit de stad kom en soms nog naar een supermarkt moet om iets op te halen, lijkt mij dat het veiligste idee.”

Haar trouwe fans vrezen dat ‘The Today Show’ weldra op zoek mag gaan naar een nieuw anker. Kijkers vermoeden dat Hoda na deze periode de handdoek in de ring zal gooien, iets waar ze ook zelf naar lijkt te hinten op sociale media. Op zondag deelde de geliefde presentatrice vier foto’s van zichzelf op Instagram, terwijl ze op het strand vertoeft met haar vriend Joel en hun twee kinderen. “Elke minuut is kostbaar. ♡♡♡”, schrijft Kotb bij de kiekjes. Een teken aan de wand? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

