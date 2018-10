Waarom heet de boot van Gert Verhulst eigenlijk de Evanna? Redactie

03 oktober 2018

11u00

Bron: HUMO 0 TV In Antwerpen, op een boogscheut van het MAS, dobbert de Evanna in het water. De boot van Gert Verhulst vormt dagelijks het decor van 'Gert Late Night'. Maar hoe is die eigenlijk aan haar naam gekomen?

Gert legt het zelf uit in HUMO. Hij kocht de boot ooit van een Duitser. "De boot is gebouwd voor rondvaarten op de Rijn en Moezel, maar je kunt er in principe ook mee naar Amerika", aldus Verhulst. De naam nam hij gewoon over van de vorige eigenaar, wiens dochters Eva en Anna heten.

Waarom hij de boot nooit herdoopt heeft? "Ik heb eens gehoord dat dat ongeluk brengt. Al ben ik eigenlijk helemaal niet bijgelovig, het is er gewoon nooit van gekomen. Ter compensatie heb ik de kleine boot, die op het bovendek staat, Vikmar genoemd. Naar analogie met 'Evanna' is het een samentrekking van de namen van mijn kinderen: Viktor en Marie.

Annie

Daarnaast vertellen James en Gert ook waar Annie eigenlijk vandaan komt. "Voor 'Gert Late Night' zijn we lang op zoek geweest naar het perfecte moederke voor op onze boot. Om lekker eten klaar te maken, en om onze gasten te verwennen. Annie is de uitbaatster van Gerts favoriete stamcafé in Oostduinkerke: Het Visserswelzijn", aldus James. "Annie is van groot belang voor de persoonlijke en gemoedelijke sfeer van 'Gert Late Night'. Wij vormen met zijn allen elke week een kleine familie, en zij is de oermoeder", beaamt Gert.

En wat vindt Annie er eigenlijk zelf van? "Ik heb er wel even over moeten nadenken. Ik had nog nooit voor een camera gestaan, hè. Daar was ik een beetje bang voor. Nu ben ik wel blij: ik heb al veel mensen leren kennen die ik anders nooit had ontmoet."

Lees het hele interview met Gert en James deze week in HUMO.