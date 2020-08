Waarom ‘Familie’ even zonder Albert en de Bomma verder moet Hans Luyten

24 augustus 2020

10u26 6 TV Na een lange coronapauze van vier maanden start maandagavond het dertigste seizoen van ‘ Na een lange coronapauze van vier maanden start maandagavond het dertigste seizoen van ‘ Familie ’ op tv, maar fans van de Bomma en Albert zullen wat op hun honger blijven zitten. De personages van Annie Geeraerts (94) en Ray Verhaeghe (94) zullen de komende weken minder aan bod komen, en dat is nog steeds de schuld van corona.



Anna en Albert verblijven in ‘Familie’ in een zorgcentrum, en die scènes worden opgenomen in een echt tehuis. De centra zijn sinds de lockdown natuurlijk zo goed als verboden terrein voor niet-bewoners, en dus zeker ook voor een uitgebreide cameraploeg als die van ‘Familie’. De voorbije maanden mochten de tv-makers dus niet filmen in het zorgcentrum waar de opnamen doorgaans plaatsvinden. Die scènes werden dan ook allemaal geschrapt in het verhaal.

Maar ook de makers bouwden zelf nog een veiligheidsregel in: in coronatijden behoren Annie en Ray met hun 94 lentes tot een van de risicogroepen, die makkelijker besmet kunnen worden. De productie besliste daarom in overleg met de acteurs om ook hun scènes in de vaste decors in de studio in Lint tijdelijk on hold te zetten. Veiligheid gaat immers voor alles. Annie en Ray waren al wel in de studio’s in Lint aanwezig voor een lezing voor hun eerstvolgende opname. Die vindt morgen, 25 augustus, plaats, maar wordt pas over enkele weken uitgezonden.

De twee anciens verdwijnen gelukkig niet volledig uit de reeks de komende tijd, want vlak voor de start van de lockdown namen ze nog enkele scènes op die de volgende weken te zien zullen zijn. Annie heeft overigens niet alleen weinig contact met haar soapcollega’s, ook met al haar andere sociale contacten is dat zo. Ze ziet enkel haar broer en haar dochter met hun partners, die ook de boodschappen voor haar doen. Met haar kleinkinderen heeft Annie al maanden geen fysiek contact meer. Die waren er dus ook niet bij op haar 94ste verjaardag eerder deze maand.

