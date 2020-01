Waarom enkel ‘Thuis’ wordt uitgezonden tijdens VRT-staking TDS

24 januari 2020

16u31

Bron: Het Nieuwsblad 7 TV Komende maandag 27 januari leggen de VRT-medewerkers 24 uur het werk neer. De aanleiding is het ontslag van CEO Paul Lembrechts. Hierdoor wijzigt het aanbod op alle zenders van de openbare omroep. Enkel ‘Thuis’ lijkt gespaard te blijven, en wordt uitgezonden zoals gepland. Hoe komt dat?

Komende maandag 27 januari vallen verschillende populaire programma’s als ‘Dertigers’ en ‘De afspraak’ weg, ‘Het Journaal’ wordt ingekort en de eerste aflevering van het nieuwe seizoen ‘Down the road’ wordt pas een week later uitgezonden. Enkel de aflevering van ‘Thuis’ wordt uitgezonden zoals gepland, maar daar is een passende verklaring voor.

“Dat is omwille van de continuïteit: bepaalde afleveringen zijn gelinkt aan bepaalde dagen, zoals Valentijn of Kerstmis. Dat moet perfect uitkomen”, zegt de openbare omroep in Het Nieuwsblad. “Een gemiste aflevering inhalen met een dubbelaflevering een van de dagen daarop is dan weer niet evident. Dat heeft een te grote impact op de avondprogrammering.”