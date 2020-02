Waarom draagt Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ geen trouwring? LOV

25 februari 2020

10u08 0

In ‘Blind Getrouwd - Naspel’ laat Jonah, samen met goede vriend Victor, zijn handen zien. Enkele oplettende kijkers hadden opgemerkt dat Christophe in de vorige aflevering geen ring droeg. Daar is een simpele reden voor, legt expert Wim uit. “Zodra ze een beslissing hebben genomen, ondanks de uitkomst, moeten de ringen uit tot het op tv komt.” Ook Victor moest vorig jaar zijn ring 10 weken uitdoen, maar die schoof hij daarna trots weer rond zijn vinger.

‘Blind Getrouwd’, zondag om 19.55 uur op VTM

‘Blind Getrouwd - Naspel’ op VTM Go