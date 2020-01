Waarom ‘Dr. Alex Karev’ werkelijk ontslag nam na 15 jaar ‘Grey’s Anatomy’ TDS

24 januari 2020

14u00

Bron: Page Six 4 TV Justin Chambers (49) vond het na 15 jaar ‘Grey’s Anatomy’ wel genoeg geweest en gaf een tijdje geleden zijn ontslag. Chambers vertolkte 16 seizoenen lang de rol van dokter Alex Karev in de medische dramareeks, maar vond naar eigen zeggen de tijd rijp voor andere rollen. In werkelijkheid zouden een ernstige slaapstoornis en mentale problemen hem echter parten spelen, zo meldt zijn entourage aan Page Six.

“Er is geen goed moment om afscheid te nemen van een show en een personage die mijn leven hebben gedefinieerd over de afgelopen vijftien jaar” - met die woorden nam Chambers afscheid van zijn geliefde personage, dokter Alex Karev. “De afgelopen tijd wilde ik andere rollen aannemen, en een ander pad in mijn carrière inslaan. Ik word binnenkort vijftig en ben gelukkig met mijn geweldige, aanmoedigende vrouw en vijf wonderlijke kinderen, dus nu is het de tijd.”

In realiteit zou zijn vertrek bij de ziekenhuisserie echter een heel andere oorzaak hebben. De omgeving van Chambers zegt namelijk dat de acteur zich onlangs liet opnemen bij Privé-Swiss in Connecticut, een bekende luxueuze faciliteit waar privétherapie wordt gegeven om allerlei mentale problemen te overwinnen. Eerder werden ook Selena Gomez en ‘Game of Thrones’-acteur Kit Harington er behandeld voor hun geestelijke moeilijkheden.

(lees verder onder de foto)

Stress en depressie

Justin zou kampen met periodes van onrust en depressie. “Er was achter de schermen bij ‘Grey’s Anatomy’ veel gaande. Hij krijgt bij Privé-Swiss momenteel levenscoaching om beter met stress en depressie om te kunnen gaan”, klink het. “Hij werd de afgelopen weken ook op verschillende plaatsen gezien in de buurt, waaronder in een restaurant in Old Saybrook. Hij was erg vriendelijk tegen de andere gasten, maar zag er wel heel mager uit.”

De acteur, die zich trouwens ook in 2008 al liet opnemen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, liet eerder zelf optekenen dat hij te kampen kreeg met oververmoeidheid en een ernstige slaapstoornis. “Het is een biologische aandoening. Alsof je geest blijft racen terwijl je lichaam doodmoe is. Het wil wel gaan slapen, maar dat lukt gewoon niet”, zei hij toen. “De afgelopen twee maanden kon ik nooit écht de slaap vatten. Dat was de eerste keer dat ik wist dat ik mezelf moest laten opnemen om hulp te krijgen.”

Justin is al sinds het eerste seizoen te zien in de populaire ziekenhuisserie. Naast hem en Ellen zijn James Pickens Jr. (Richard Webber) en Chandra Wilson (Miranda Bailey) de enige andere oorspronkelijke castleden die nog niet genoeg hebben van de serie.