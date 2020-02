Waarom Debbie uit ‘Kamp Waes’, zelfs bijna onderkoeld, weigerde om op te geven: “Ik kon de belofte aan mijn man toch niet breken?” JD

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ik heb bewezen dat wij álles aankunnen”, zegt Debbie Verstraeten (37). Als enige vrouw haalde zij het einde van ‘Kamp Waes’. En daar is ze - terecht - heel trots op, vertelt ze in Dag Allemaal. "Want geloof mij: ik ben zeker niet minder hard aangepakt dan de mannen.”

Debbie wordt momenteel overladen met felicitaties. “Mijn Facebook- en Instagrampagina zijn ontploft”, glundert ze. “Mijn prestatie is duidelijk bij veel mensen in de smaak gevallen. Ik voel ook een groeiende belangstelling in mijn zaak Cross­Fit Brug 6 in Beerse. Maar ’t is vooral op persoonlijk vlak dat ik dankbaar ben dat ik aan ‘Kamp Waes’ heb mogen deelnemen. Ik ben er alleen maar sterker door geworden.”

Fly liet al optekenen dat hij maar zelden in zijn decennialange carrière zo’n mentale kracht heeft gezien als bij haar, en dat ontroert Debbie: “Dat iemand met zoveel mensenkennis dat zegt, is voor mij het allermooiste compliment.”

Mentaal in orde

Vóór Debbie wist geen enkele vrouw zich ooit door de extreme beproevingen van de Special Forces heen te knokken. “‘Ik draag dit dan ook op aan álle vrouwen”, zegt Debbie. “Wij kunnen alles aan. Ik ben zo trots dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen om dat te bewijzen. En ik wil benadrukken dat ik tijdens ‘Kamp Waes’ zeker niet minder hard werd aangepakt dan de mannen. Tijdens de foltering raakte ik bijna onderkoeld, maar mentaal bleef ik alles op een rij houden. Ik dacht aan mijn man en de belofte die ik hem had gedaan: dat ik onder geen beding zou opgeven. Die kon ik toch niet breken?”

“Laat maar komen!”

Dat ‘Kamp Waes’ maar acht dagen heeft geduurd in plaats van veertien, zoals men de kandidaten had wijsgemaakt, vindt Debbie wel jammer. “Ik was al helemaal klaar om nog een week te knallen”, zegt ze. “Na die foltering te hebben overleefd, dacht ik: ‘Laat maar komen, jongens.’ Maar ’t is mooi geweest, en nu geloof ik er nog meer in dat ik alles aankan.”

