Waarom de special forces ‘Kamp Waes’ toelieten in hun midden: “Ook voor ons wat dit een spannend project” MVO

26 november 2019

11u22

Bron: VRT 0 TV In ‘Kamp Waes’ is Tom Waes niet alleen een steun en toeverlaat voor ‘zijn’ kandidaten, maar hij grijpt tegelijkertijd ook de kans om de Belgische Special Forces zo goed mogelijk te leren kennen. De Special Forces vormen een discrete eenheid die in alle soorten militaire operaties ingezet kunnen worden. Hun opleiding staat bekend als een van de zwaarste beproevingen die er bestaan. Normaal gezien kunnen enkel militairen zich kandidaat stellen om aan de opleiding tot SF-operator te beginnen. Maar dankzij ‘Kamp Waes’ krijgen gewone burgers nu voor één keer de kans om te proeven van de leefwereld van de Special Forces.

“We vonden de tijd rijp om gewone burgers en bij uitbreiding heel Vlaanderen een inkijk te geven in onze manier van werken en selecteren”, aldus de Special Forces Group. “Ook voor ons was dit daarom een spannend project. Want niemand van ons kon op voorhand inschatten hoe gewone Vlamingen, zonder militaire ervaring, zouden reageren op enkele van onze testen en selectieprocedures.”

De identiteit van de leden van de Special Forces is geheim. Toch mochten twee Special Forces-operatoren herkenbaar meewerken. De 51-jarige Fly is een van de meest ervaren leden van de Belgische Special Forces eenheid. Zijn 20 jaar jongere collega Stijn is bijna 9 jaar actief als operator en stopt dit najaar als lid van de Special Forces. Samen begeleiden Fly en Stijn de kandidaten tijdens ‘Kamp Waes’ zo goed mogelijk.

“Het is uiterst moeilijk om vandaag nog gemotiveerde jongeren te vinden die de uitdaging willen aangaan om SF-operator te worden”, aldus Fly. “Wij wilden weten of er nog jonge mensen te vinden waren met die intrinsieke motivatie, bereid om zich belangeloos in te spannen en op te offeren. Mannen en vrouwen die het karakter, discipline en doorzettingsvermogen hebben om zichzelf te overtreffen. Kamp Waes is een experiment van de Special Forces Group om op zoek te gaan naar de Special Forces mindset bij gewone burgers. Deze SF mindset is de ingesteldheid die er voor zorgt dat iemand, los van talenten, kennis en conditie, iedere uitdaging tegemoet stapt, met de onbreekbare wil om te slagen.”

Kamp Waes: vanaf 8 december elke zondag om 20.00 uur op Eén.