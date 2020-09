Waarom de mysterieuze rode tentjes niet te zien waren in de eerste aflevering van ‘Thuis’ TK

01 september 2020

14u31 0 TV Wie ligt er in de rode tentjes? Het was de vraag die menig ‘Thuis'-fan bezighield tijdens de voorbije maanden, nadat het vorige seizoen met een fikse cliffhanger eindigde. De seizoensfinale suggereerde twee doden, maar in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen kreeg de kijker tot zijn grote frustratie niet meteen een antwoord op de vraag wie gesneuveld is. De VRT sust nu de gefrustreerde fans: het gaat om een flashforward.

Toen ‘Thuis’ in april door corona vervroegd van het scherm verdween, was vooral het slotbeeld erg mysterieus. De kijker zag in de Dreef een rood tentje staan en een zorgelijke blik van agent Tim. Enkele afleveringen eerder was er ook al een ander rood tentje bij een kanaal te zien.

Hoofdinspecteur ‘Tim’, gespeeld door Jeroen Lenaerts, kan alvast bevestigen dat er zich zware feiten hebben voorgedaan: “Zo’n tentje wordt enkel opgezet door de brandweer in geval van overlijden of ernstige letsels”, klinkt het in een verklaring van Eén. “Bovendien”, gaat hij verder, “kunnen aandachtige kijkers beamen dat ik bevestigend heb geknikt op de vraag of ik één van de slachtoffers ken.”

Maar wie dat dan precies zijn, daarvoor moet de kijker nog even geduld hebben. “De rode tentjes zijn een flashforward naar een spannend moment in de toekomst. Door de lockdown en de langere ‘Thuis’-pauze is het wachten helaas een tikkeltje langer geworden. Maar één ding kunnen we beloven: we komen het hele verhaal achter de rode tentjes dit seizoen nog te weten, en misschien zelfs dit jaar...”