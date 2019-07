Waarom de klok in ‘Vive le Vélo’ twintig minuten achterloopt MC

09 juli 2019

22u47 0 TV Opmerkelijke vaststelling vanavond tijdens het Tourprogramma ‘Vive le Vélo’ van Karl Vannieuwkerke. Tot twee keer sloeg de klok van Chateau de Fleville - in Fleville, waar het VRT-programma te gast was - ruim een kwartier te laat. Zo weerklonk de klok om 22 uur, terwijl het in ons land haast twintig na tien was.

“Niet uitzonderlijk”, maakte Karl duidelijk. “De reden is eenvoudig. We nemen dit programma met een kwartiertje voorsprong op, zodat de ondertitelingsploeg in Brussel rustig haar werk kan doen.” Hoe meer ‘Vive le Vélo’ naar het zuiden zakt, hoe sneller het overigens donker zal worden.

Nog een weetje: de ‘Vive le Vélo’-aflevering vanuit de tuin van het Koninklijk Kasteel in Laken werd wél helemaal live uitgezonden. De technische ploeg had toen elk verlichtingselement dat beschikbaar was ook geplaatst. Door het wat latere uitzenduur kon zo het kasteel in volle pracht worden getoond.