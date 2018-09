Waarom Bert en Ernie geen homo mogen zijn Scenarioschrijver beweert dat beroemd poppenduo de lakens deelt, tot woede van productiehuis Barbara Debusschere

20 september 2018

07u42

Bron: De Morgen 0 TV "Neen, Bert en Ernie zijn geen koppel maar gewoon huisgenoten", zo benadrukt het Amerikaanse productiehuis Sesame Workshop met klem, nu een van de scenarioschrijvers beweert dat het oranje-gele duo wel een homostel is. "Puriteins gekibbel", oordelen Belgische collega’s.

Wat doen ze wanneer we ze niet zien? Want Bert en Ernie slapen toch wel heel dicht bij elkaar, al is het in aparte bedden. Miljoenen vroegen het zich al af toen ze met hun kroost keken naar de sores van enkele van de beroemdste huisgenoten: gele Bert en oranje Ernie, sterren in Sesamstraat.



De belevenissen van de twee poppen die een huis en een slaapkamer delen en af en toe iets doen met een banaan in hun oor, zijn voor sommige volwassenen blijkbaar zo suggestief dat al sinds hun ontstaan in 1969 wordt gesuggereerd dat ze een homostel zijn. In 2011 kwam er zelfs een petitie, waarin duizenden Amerikanen de makers met aandrang vroegen om neuroot Bert en chaoot Ernie in het huwelijksbootje te laten treden, als opsteker voor het homohuwelijk.

