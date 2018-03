Waarom Aljosja en Lieve een koppel zijn, maar het zelf amper weten (+ wat u allemaal niet zag op tv) 'Blind Getrouwd', aflevering 6 Mark Coenegracht

05 maart 2018

21u35

Bron: Eigen berichtgeving 513 TV Ze zijn de peper en het zout van ‘Blind Getrouwd’, het koppel dat je zo graag zelf zou knuffelen want vertederende onschuld. Aljosja is de ideale schoonzoon, Lieve de schoondochter die in elke familie haar plaatsje zou krijgen. Ze zijn in het VTM-feelgoodprogramma al een week getrouwd en beginnen aan een nieuw hoofdstuk: écht samenwonen als man en vrouw. Een fijne opdracht, zo blijkt. Al durft dat wel verschillen van koppel tot koppel.

Het feestgedeelte van ‘Blind Getrouwd’ zit er helemaal op. Het officiële huwelijk, het bijhorende huwelijksfeest met familie en vrienden en de daarop volgende huwelijksreis, alles is netjes afgewerkt. De ene keer al met meer vonken en vuur dan de andere keer. Voor het ene koppel met een pijnlijke val van de roze wolk, voor het andere duo een rustig parcours naar wat iets heel moois zou kunnen worden.

De vijf koppels hebben bij hun thuiskomst elk één nachtje doorgebracht ten huize van hem of haar, om dan te verhuizen naar het appartement waar ze de rest van hun ‘experiment’, goed voor nog eens vier weken huwelijk, zullen doorbrengen. Esther & Tim wonen in Mechelen, Toon & Frie in Rumst, Mike & Marjolein in Vrasene, Aljosja & Lieve in Gent en Damiano & Wendy in Diegem.

Het worden sowieso allesbeslissende weken voor de toekomst van de koppels. Hoe gaan ze werk en nieuwe privé-status combineren? Kunnen ze hun nieuwe leven zinvol invullen? Kunnen ze in ‘gewone’ omstandigheden dag na dag meer naar elkaar toegroeien en écht gaan samenleven? Een stand van zaken.

Aljosja & Lieve: "Niet getrouwd met heel Vlaanderen"

Ze stijgen week na week met stip in de hitparade van lievelingskoppel in deze ‘Blind Getrouwd’. Zij is de spontaniteit zelve, heeft steevast een kwinkslag op een ernstige vraag. Hij spreidt met de glimlach zijn vleugels over haar. Zij is keer op keer aangenaam verrast als ze weer wat nieuws over hem verneemt. Zo keurt ze de woonst van Aljosja: "Ik ben in de positieve zin verrast. Ik had een ander beeld van zijn stijl. Hij heeft écht stijl", klinkt het. En voor eens en voor altijd maakt Lieve duidelijk tegen Aljosja: "Gij zijt met mij getrouwd, Vlaanderen niet". Als de twee het spelletje ‘openhartig’ spelen, kan Lieve het weer niet laten om te grappen. Hoe het komt dat hun relatie beter is dan een week geleden? "Aljosja wast zich eindelijk" flapt ze eruit. Aljosja zelf is realistischer: "de downs zijn veel minder", klinkt het. Waarna Lieve iets heel liefs zegt tegen Aljosja: "Je bent lief op jezelf". Sinds vorige week weten we dat er stilaan wat moois groeit tussen die twee. Zien nu of er geen kink in de kabel komt.

Slaagkansen: van 60% naar 70%

Mike & Marjolein: Dit komt nooit meer goed

Terwijl Lieve best in de wolken is over ‘stijl en smaak’ van Aljosja, zie je in de lichaamstaal van Marjolein wat ze van de dressing room van Mike vindt. Misprijzen alom. Een kamer vol kasten vol kleren? En nog meer kasten voor sportkleren? "Moet ik echt met die man gaan samenleven?", zag je Marjolein denken. "Ik vind het heel raar dat wij gaan samenleven op een heel vreemde plek", liet ze voor de camera vallen. Het komt nooit nog goed tussen die twee, dat wordt week na week duidelijker. Eens verhuisd naar hun nieuw en tijdelijk ‘stekje’ (een woord dat Marjolein doet kokhalzen), was het toch vooral ieder voor zich leven. Mike mocht op zijn hometrainer in een afgesloten kamer met ‘oortjes’ een uurtje trainen. Deur toe, dan zie ik hem niet te veel, moet zij gedacht hebben.

De kilte die tussen Marjolein en Mike hangt, is alom aanwezig en voelbaar. Nogmaals, wat is er tussen die twee écht gebeurd zodat er van die instant verliefdheid geen spaander is overgebleven? Niet één keer zagen we ze hand in hand lopen, elkaar even knuffelen. Mike staat er wat onbeholpen bij, handen in de zakken. Haar glimlach is mistroostig. Dat worden nog vier lange weken verplicht samen zijn. En dat voor een koppel dat bij de start elkaar haast had opgepeuzeld…

Slaagkansen: van 25% naar 20%

Tim & Esther: Gevoelens loeren om het hoekje

Met oosters geduld bouwen Tim en Esther aan hun relatie. Dat hoort zo bij een vrouw met Chinees bloed in de aderen. Bij expert Wim maken ze duidelijk dat ze het goed bij elkaar kunnen vinden. Voor Tim zou het best allemaal wat sneller mogen – "Ik begin gevoelens te krijgen"-, bij Esther is het vooral wennen en aanpassen. "Laat ons maar groeien tot we misschien wel gaan knuffelen", klinkt het.

De twee hebben dan ook nog heel wat tijd. Nog tot in april gaan we hen maandag na maandag aan het werk zien. Maar net als Jean-Pierre en Ingrid, de ouders van Tim, moet ook de kijker op de tanden bijten. Papa en mama willen graag weten of de twee écht verliefd zijn’, maar ze krijgen niet echt een bevredigend antwoord.

Slaagkansen: van 40% naar 50%

Damiano & Wendy: Vechten tegen de bierkaai

Zes afleveringen ver en nog steeds is er geen vooruitgang in wat we met een groot woord ‘relatie’ zullen noemen tussen Damiano en Wendy. Het blijft bij vergeefse pogingen, veel goeie wil, veel ‘blabla’. Het venijn zat ‘m aan het einde van de aflevering, bij de vooruitblik naar volgende week. Wendy komt van haar eerste vlucht na haar huwelijk thuis en vindt een berichtje op een memo. "Eten staat in de frigo. Rust maar wat na je lange vlucht. Tot straksie", is de boodschap, getekend met welgeteld één ‘x’-je. Het deed me denken aan ‘Het Sleutelkind’ van De Strangers. Daar lag de sleutel van de deur altijd onder de mat…

Het bezoek van Damiano en Wendy bij de expert sprak ook al boekdelen. "Het is beangstigend dat ik misschien gevoelens ga krijgen en hij niet. Da’s wel moeilijk", biechtte Wendy op. En Damiano, die liet weten dat hij "sterk gelooft dat samenwonen heel veel kan veranderen"…

Slaagkansen: van 25% naar 20%

Toon & Frie: Een nieuw begrip: "marmerhaat"

Volledig in de stijl van dit sierlijke koppel, maakten we in de zesde aflevering kennis met een nieuw begrip: marmerhaat. In de stijlvolle keuken van Toon geen vierkante centimeter marmer. Wegens marmerhaat. De huwelijkspecialisten en de wetenschap hebben de nuchtere, intellectuele en hard werkende Toon en Frie perfect gematcht. Schoon om zien hoe die twee de wetenschap alle credits geven en hun samenzijn alle kansen geven. Wat intimiteit betreft is het nog even koffiedik kijken. "Er is affectie, maar er is nog niks gebeurd", maakt Frie duidelijk tijdens het expertengesprek. Met andere woorden, voor dolle pret in de slaapkamer is het nog even te vroeg voor Toon en Frie.

Slaagkansen: status quo 90%

