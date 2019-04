Waar is Souliman De Croock in ‘De Buurtpolitie’? In opspraak gekomen acteur al maanden niet meer op set FV

09 april 2019

06u00

Een derde film en een nieuwe reeks in de steigers. De trein van 'De Buurtpolitie' dendert maar door. Evenwel niet meer met Souliman De Croock (35), alias inspecteur Aziz, aan boord. De acteur, die in opspraak kwam na pijnlijke getuigenissen van zijn zwangere ex, is al maanden niet meer in de opnamestudio gezien. Dat schrijft Dag Allemaal.

Doodsbedreigingen, alcohol- en drugsmisbruik en zware schulden. De aantijgingen aan het adres van Souliman De Croock waren allesbehalve fraai. Zijn, naar eigen zeggen, moegetergde ex Jenifer deed ze in Dag Allemaal. En ze zag haar onthutsende relaas snel bevestigd door nog een andere dame met wie de ‘De Buurtpolitie’-acteur een relatie heeft gehad. Soulimans repliek: “Het zijn allemaal leugens!”

Ondanks zijn bezoedelde imago kwam Soulimans carrière bij ‘De Buurtpolitie’ niet in het gedrang. Momenteel is de acteur nog gewoon te zien als de impulsieve inspecteur Aziz. Maar het bericht heeft de redactie van Dag Allemaal bereikt dat Souliman al geruime tijd niet meer gesignaleerd is in de opnamestudio.

Oude zonden

“Hij heeft inderdaad de laatste maanden niet op de set gestaan”, bevestigt VTM. “Wat dat betekent voor de volgende seizoenen is nog niet duidelijk. De cast is door de jaren heen altijd blijven evolueren, met agenten die in het korps komen en gaan.”

Of er voor Souliman een rol is weggelegd in de ‘De Buurtpolitie’-film waarvan de opnamen volgende maand van start gaan, is uiteraard ook onzeker. Productiehuis Zodiak - dat zelf in opspraak is gekomen wegens een onderzoek naar financiële fraude - en VTM lijken de deur niet op slot te hebben gedaan. Op de vraag of Souliman niet op de set staat wegens zijn privéproblemen, antwoordt VTM ontkennend noch bevestigend. “Maar áls het daaraan ligt, ziet het er niet best uit voor hem”, zegt z’n ex Jenifer. “Het is een tijdje goed gegaan, maar de laatste tijd hervalt hij in z’n oude zonden. Hij zal wel nooit veranderen. ’t Ging beter toen hij een vriendin had, maar die relatie is intussen weer voorbij.” Souliman zelf was niet bereikbaar voor commentaar.