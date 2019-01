Waan je in ‘De Dag’: Telenet en The Park ontwikkelen virtual reality-beleving gebaseerd op succesreeks SD

16 januari 2019

06u00 0 TV Nu fictiereeks ‘De Dag’ op Play, Play More en VIER het mooie weer maakt, tekende Telenet in samenwerking met virtual reality-bedrijf The Park voor een primeur: een VR-beleving die visueel en inhoudelijk aansluit bij de reeks. Het spel is vanaf 23 januari beschikbaar.

De spelers vormen een trainingsteam van de speciale eenheid, dat een gijzelingssituatie in een bank moet ontzenuwen en de gijzelaars moet bevrijden. Gewapend met een VR-bril en rugzak met sensoren wandelen de deelnemers het decor van ‘De Dag’ binnen, waar ze de confrontatie aangaan met de gijzelnemers en puzzels en raadsels moeten oplossen. Het is de eerste keer dat content van eigen bodem in een VR-beleving gegoten wordt.

Voor de ontwikkeling van het spel werd een beroep gedaan op Jonas Geirnaert en Julie Mahieu, de bedenkers van ‘De Dag’. “De vraag om mee na te denken over een VR-beleving rond ‘De Dag’ verraste ons eerst,” vertellen ze. “Maar ons enthousiasme groeide met elke ontwikkelingsfase van het spel verder aan. Als scenaristen van ‘De Dag’ hebben we erover gewaakt dat de VR-experience spannend en uitdagend is, maar ook visueel en inhoudelijk aansluit bij de reeks.” Ook Philippe De Schutter, Managing Director van The Park, is blij met de samenwerking. “Het was cruciaal om de acteurs en de makers te betrekken bij de ontwikkeling om zo de beleving nog echter en intenser te maken. We organiseerden een draaidag in de studio’s van Woestijnvis zodat we de scènes van de reeks haarfijn konden nabootsen. Je waant je werkelijk in de bank.”

Wie interesse heeft om zo'n gijzeling op een veilige manier eens aan den lijve te ondervinden, kan vanaf 23 januari met drie tot zes spelers terecht in de filialen van The Park in Antwerpen of Gent.