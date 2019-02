Waalse ‘Boer Zkt. Vrouw’ loopt uit de hand: kandidate die zich inschreef koudweg ontslagen TDS

Bron: RTL 0 TV De Vlaamse versie van ‘Boer Zkt. Vrouw’ is intussen afgelopen. Boer Jan en Manu vonden hun vrouw via het programma, Jitse en Jeroen vonden de liefde via een andere weg. Voor Bjorn en Evelyn eindigt het verhaal in vriendschap. Grote dupe was Severien, zij werd brutaal gedumpt door boer Jeroen en bleef met een gebroken hart achter. En ook in de Waalse versie ‘L’amour est dans le pré’ is het voor één van de kandidates veel minder positief afgelopen dan zij had verwacht.

Voor de 48-jarige Sabine uit Visé kreeg haar zoektocht naar de liefde in ‘L’amour est dans le pré’ een even pijnlijk als onverwacht gevolg. Ze zag de oproep van boer Fabrice en schreef zich snel in om haar kans te wagen. Maar toen haar werkgevers vernomen dat ze zich had ingeschreven voor de realityreeks, werd ze zonder pardon ontslagen. Sabine was aan de slag als veiligheidsambtenaar in de regio van Visé.

Sabine viel op in het programma. Ze nam geen blad voor de mond, was altijd eerlijk, en dolde er graag op rond. En net omdat haar passage zo opmerkelijk was, besloten haar werkgevers om Sabine aan de deur te zetten. “Haar normen en waarden zijn niet compatibel met die van de functie van veiligheidsambtenaar. Daarom schorsen wij haar licentie met onmiddellijke ingang”, verklaart het Luikse college in de Waalse pers.