Vuurwerk in ‘De Mol’: zo verknoeien de mol en de spelers liefst 11.875 euro Mark Coenegracht

05 april 2020

21u15 4 TV Vuurwerk in ‘De Mol’. Letterlijk en figuurlijk. Wat plots een wel erg korte Mol-aflevering leek te worden, want na 48 minuten alweer een eliminatie, werd een finale om vingers en handen af te likken. Een suspensfinale met verrassende wendingen. En een potentiële afvaller –Bart, Christian of Joline-, die zijn of haar vel redde. Waardoor Salim plots de rode duim te zien kreeg. En de mol? Die lachte! De pot zag mogelijk net geen 12.000 euro verdwijnen.

Halfweg ‘De Mol’ mogen liefjes, partners of andere kennissen en familieleden steevast op bezoek komen. De kandidaten kijken er altijd hoopvol naar uit. Wij net wat minder. Omdat de groepscohesie op die manier altijd een beetje onder druk wordt gezet. En die hele familiemeute altijd op een wat vreemde manier in een spel wordt geïntegreerd. Het was voor potentiële Mol Bart wel het ideale moment om niet fanatiek door te spelen. Tijdens het spel in de oude luchthaven van Athene deed zijn echtgenote Jini zelf ongewild al moeite genoeg om het spel te laten mislukken. Niet echt een computerspelletjes fanaat. Dat Bart dan zeer gul was en de groep 600 euro gunde, is enkel goed om nog meer verwarring te zaaien. Geld dat de groep nadien zelf vlotjes de grond in boorde.

Het paparazzi-spel had weinig om handen. Bart verknoeide zijn fotokans. En ook het duo Dorien-Christian bakte er niks van. Geen Willy Sommers op de foto. Dat dit nochtans niet zo moeilijk was bewezen Salim en Jolien. Het luchthavenspel was bijzonder complex met onderdeel van onderdeeltjes in een spel. Met als besluit: geen euro verdiend! Daar moest amper een mol aan te pas komen. De ene kandidaat reed tegen een paaltje, de andere reed te hard, een derde kreeg de motor niet in neutraal. En de Mol? Die keek toe en lachte. Dag spanning.

Bekijk: de bezoekers over de geschiktheid van hun kandidaat als Mol



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Herkansing

Die spanning en sensatie zat wél helemaal in de finale van de aflevering. Met een herkansing voor de afvaller. Indien die niet door de anderen kon ontmaskerd worden. Wat effectief niet gebeurde. Jolien kon zich handig uit een moeilijke positie praten en liet de groep stemmen op Alina. Die niet de afvaller bleek te zijn. Uiteindelijk werd Salim de klos van dit rondje pokeren.

Het trio advocaat Bart, consultant Christian en studente Alina, die we al lang naar voor schuiven als potentiële finale-kandidaten, overleefden dus ook de vijfde aflevering. Nog twee te gaan voor de echte finale wordt gespeeld. Allicht is het volgende week de beurt aan Jolien om met de rode duim geconfronteerd te worden. Zij lijkt de meest logische kandidaat die nu haar vel kon en moest redden met de vijf extra eliminatievragen die iedereen moest invullen.Er blijft enkel onduidelijkheid over Dorien. Is ze de lucky speelster, of is ze de verdomd gehaaide mol. In dat geval verdient ze applaus op alle banken.

Bekijk: de afvaller krijgt nog een tweede kans



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dit viel ons nog op bij de zes kandidaten

Alina (20), studente logopedie

Zag haar stresspeil naar ongekende hoogten schieten toen ze samen met mama en internationaal FIFA-scheidsrechter Irina Lyussina in een geblindeerde auto zat. Daar werd bijna gevochten! Blijft een harde kandidaat die voor de knikkers speelt. En daar veel voor over heeft.

Bart (43), advocaat

Blijft met stip onze kandidaat Mol. Lange leve tunnelvisies. Of het voorgevoel. Speelde alweer heel sterk en consequent. Verknoeide zijn fotobeurt, stuurde de tweede proef en kon de vuurwerk-eliminatie mee sturen. Zijn opmerking dat de Mol bij de ‘foto-verkenners’ zat is Bart-onwaardig.

Christian (26), consultant

Letterlijk klein, figuurlijk groot en straf. De manier waarop hij de eliminatieproef aanpakt en zonder verpinken de boel mee stuurt, zal voor sommigen toch een eye-opener geweest zijn.

Dorien (27), sauna-uitbaatster

We wachten op het moment dat deze Dorien samen met de overblijvende kandidaten ‘Vrolijke Vrienden’ van Nonkel Bob begint te zingen. Knoeit er tijdens de fotoproef weer vrolijk op los, kan zelfs Christian bij het lopen niet volgen. Indien ze straks de Mol blijkt te zijn dan is zonder twijfel de mol der mollen. Wij gokken eerder dat ze gewoon een fijne kandidate is.

Jolien (25), bankbediende

Kon in deze aflevering geen seconde op vreemd gedrag worden betrapt. Haalt 1.000 euro binnen als paparazzo en gaat ook in de luchthaven voor de centen. Onbegrijpelijk wel dat ze in de BMW knoeit met de neutraalstand van de motor. Weet zich in de zenuwstrijd tijdens de eliminatie wel vakkundig vrij te lullen en de zwarte piet door te schuiven naar Alina.

Salim (28), shopmanager bioscoop

De weinig opvallende kandidaat bleek niet een tactiek van Salim. Hij is gewoon zo. Was weinig opvallend omdat hij tot het allerlaatste moment niet echt door had wie de hele tijd aan het mollen was. Al blijft het een raadsel waarom hij zich niet hield aan de afgesproken snelheid bij de proef in de luchthaven…

Bekijk: Willy Sommers trakteert de kandidaten op een privé optreden



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gesneuveld

Gilles, de horeca-uitbater uit Deurne.

Bruno, de technisch-directeur uit Vosselaar.

Els, lerares uit Tielt

Laure, management assistant, uit Duffel.

Salim, shopmanager bioscoop.

In de pot:

Voor de groep: 17.645 euro

Verloren: 48.825 euro

Kandidaat winnaar:

1. Christian

2. Alina

3. Bart

Hoogste Mol-gehalte:

1. Bart

2. Christian

3. Alina

Meer over Bart

Alina

Christian

Salim

Jolien