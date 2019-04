Vuurspuwende draken zorgen voor spektakel in Game of Thrones-fontein Daimy Van den Eede

06 april 2019

08u42

Bron: CNN 1

Bezoekers van het Bellagio-hotel in de Amerikaanse stad Las Vegas kunnen dezer dagen genieten van een speciale Game of Thrones-fontein. Die moet de kijkers warm maken voor de finale van het laatste seizoen van de successerie. En dat lukt: tweemaal per dag, om 20 en 21.30 uur, verzamelen heel wat toeschouwers aan de fontein om te kunnen genieten van het schouwspel.