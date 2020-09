Vuur in de tuin en een gewonde Maxime: vierde seizoen van ‘Chateau Meiland’ start met portie drama BDB

10 september 2020

16u47

Bron: VIJF 1 TV Goed nieuws voor de fans van de Meilandjes: de avonturen van Martien (59) en z’n gezin zijn vanaf dinsdag 15 september opnieuw te bekijken op VIJF. Het vierde seizoen van de populaire realityreeks start alvast met een portie drama.



In de preview voor de eerste aflevering is te zien hoe het gezin Meiland allerlei hout en karton verbrandt in de tuin. En dat loopt slecht af voor Maxime. Zij kwetst al snel haar pols. “Ja, dit is volgens mij gebroken”, oordeelt vader Martien. “Je ziet het aan haar gezicht. Het gaat helemaal niet goed.”

Je ziet het vierde seizoen van ‘Chateau Meiland’ vanaf dinsdag 15 september om 20.35 uur op VIJF.

