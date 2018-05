Vurige kinderwens, bijna opa, darmkanker en een decadent huwelijk: hoe zou het nog zijn met de sterren uit ‘The Sky Is The Limit’? Jean D'hont

29 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Vier seizoenen lang kregen we via ‘The Sky Is The Limit’ inkijk bij enkele steenrijke Vlamingen. Succesvolle, vaak excentrieke ondernemers voor wie de bomen tot in de hemel groeien. Maar hoe zou het vandaag, een jaar nadat de camera’s stopten met draaien, gaan met de meest markante figuren uit de reeks? Dag Allemaal ging het na en botste op heuglijk en helaas ook minder fijn nieuws.

Harry en Olga: " We proberen zwanger te geraken"

Harry (55) en Olga (35) die ontwaken in een buitenbed, met zicht op hun riante tuin. Het was de eerste scène van ‘The Sky Is The Limit’, dik vier jaar geleden op tv. De villa van duizend vierkante meter en de immense tuin met het onberispelijk gemaaide gazon van Harry maakten indruk. De imposante kleerkast van Olga met honderden designerstukken nog meer.

Dat de twintig jaar jongere Russische schone haar leven deelde met de Kempense gefortuneerde zakenman, had volgens veel Vlamingen weinig met liefde te maken. Maar vandaag zijn de twee nog steeds onafscheidelijk, zo blijkt.

Harry, jij probeerde een tijdlang tevergeefs jouw villa te verkopen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN