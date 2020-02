Vuilnisman laat Katy Perry huilen in ‘American Idol’ Lorenzo Veppi

19 februari 2020

20u00 6 TV Emotioneel moment in ‘American Idol’: Doug Kiker (27), die in het dagelijks leven vuilnisman is, liet een diepe indruk na bij jurylid Katy Perry (35) na zijn auditie.

Doug geeft toe aan de juryleden dat hij totaal geen ervaring heeft met optreden of zingen, want hij zingt alleen maar wanneer hij aan de vuilniswagen hangt. Zo vroeg Lionel Richie of hij zijn stem heeft opgewarmd, maar Doug weet niet eens hoe dat moet. De jury stuurt hem terug backstage zodat het team hem kan voorbereiden.

Wanneer hij terugkomt om te tonen wat hij kan, is de jury onder de indruk van zijn stem. Katy Perry wil echter meer horen, en daarop kruipt Luke Bryan achter de piano om Doug te begeleiden, iets wat hij ook nog nooit meemaakte. Daarop kan Katy het niet droog houden, en pinkt ze enkele traantjes weg. “Blijf alsjeblieft zoals je bent, want je gaat het zo ver schoppen!”, vertelt ze hem. “Jij gaat met ons mee naar Hollywood”, garandeert de jury hem.