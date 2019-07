VTM zoekt koppels die ‘grenzen van hun relatie willen verkennen’ SD

Voor een nieuw tv-programma is VTM op zoek naar koppels die op een tropisch eiland "de grenzen van hun relatie willen verkennen". En voor je je iets in het hoofd haalt: "Nee, het is geen 'Temptation Island'."

Al is het niet verwonderlijk dat dat programma toch even door je hoofd flitst, want wie parelwitte zandstranden, azuurblauwe zee, volop luxe én een relatietest belooft, doet onvermijdelijk denken aan ‘Temptation Island’. Pas in een later stadium wil VTM echter vertellen wat het liefdesexperiment inhoudt. Inschrijven kan wel al, via vtm.be.