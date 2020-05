VTM zoekt bestuurders met unieke gepersonaliseerde nummerplaat MVO

28 mei 2020

17u06 14 TV Gisteren werd in Gentbrugge een auto met de nummerplaat ‘COVID-19’ gespot. Al snel ontstond de vraag: wie is de persoon achter deze nummerplaat? En waarom heeft hij of zij die plaat gekozen? Het houdt de Vlaming duidelijk bezig en net vandaag, donderdag 28 mei, lanceert VTM een oproep voor een nieuw programma waarin de zender op zoek gaat naar de mensen en verhalen achter gepersonaliseerde nummerplaten.

Want deze bestuurder is niet de enige met een unieke, gepersonaliseerde nummerplaat. Er rijden er in België maar liefst 45.000 rond. Op autostrades, in parkings, op landweggetjes en kruispunten: ze springen meteen in het oog. En dan komen al snel de vragen: waarom die plaat, wat is het verhaal en wie is de bestuurder erachter?

Heb je zelf zo’n gepersonaliseerde nummerplaat? Stuur vanaf nu je verhaal in via VTM.be.

Wanneer het nieuwe programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend.