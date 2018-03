VTM zet ‘The Next Generation’ (van BV’s) aan het werk MC

20 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV ‘The Next Generation’, dat is de werktitel van een nieuw tv-format waaraan VTM momenteel volop werkt.

In de nieuwe reeks, die gepland is voor dit najaar, zullen acht kinderen van Bekende Vlamingen die iets willen doen voor leeftijdgenoten die minder gefortuneerd zijn, worden gevolgd.

‘The Next Generation’ is een format van productiehuis Lecter Media, dat eerder al succesvol werkte met kinderen en hun bekende ouders in de hitserie ‘Groeten Uit’.