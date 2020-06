VTM zendt ‘Wat Als?’ heruit DBJ

Wat als een garagist eerlijk was? Wat als een beenhouwer een rockster zou zijn? En wat als Barbie een echte vrouw was? VTM start vandaag met de heruitzending van het allereerste seizoen van de inmiddels legendarische sketchshow van Tim Van Aelst en co. Die dateert ondertussen alweer van 2011, maar zette het productiehuis Shelter na 'Benidorm Bastards' helemaal op de kaart. Het programma werd verkocht in vijftien landen en won een Gouden Roos en een internationale Emmy Award, zowat de hoogste prijzen in tv-land. Met onder anderen Ruth Beeckmans (38), Bruno Vanden Broecke (45), Nico Sturm (45) en Ben Segers (46).

'Wat als?', om 20.35 uur op VTM.