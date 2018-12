VTM zendt speciale kerstaflevering van ‘Lili en Marleen’ uit TK

21 december 2018

13u21 0 TV Goed nieuws voor de fans van Lili en Marleen: op dinsdag 25 december zal VTM een aflevering van de komische reeks uitzenden die helemaal in het teken van Kerstmis staat.

In de aflevering ‘Rudolf’ wordt er een kerstspel georganiseerd in café De Lichttoren. Iedereen is enthousiast, maar Jef en Ida krijgen meteen ruzie over wie welke rol zal spelen. Ook Rikki en Vicky zijn niet kerststemming. De kleine George houdt hen hele nachten wakker en financieel hebben ze het niet al te breed.

De aflevering van ‘Rijker dan je Denkt?’, die op 25 december gepland stond, schuift door naar dinsdag 8 januari.

Meer over Jef

Ida

Rudolf

VTM

George

Lili

Marleen

Kerstmis