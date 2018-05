VTM wil graag holebi's in nieuw seizoen 'Blind Getrouwd' DBJ

22 mei 2018

07u33 0 TV Totnogtoe nam geen enkel holebi-koppel deel aan het populaire datingprogramma 'Blind Getrouwd', maar daar wil VTM graag verandering in brengen. Ook in hun wervingsfilmpje voor kandidaten zijn een mannen- en vrouwenkoppel te zien. "Hoe meer holebi-kandidaten zich inschrijven, hoe groter de kans dat we ze kunnen matchen."

Na drie seizoenen zou een holebi-koppel een primeur zijn in 'Blind Getrouwd'. “Holebi’s zijn zeker welkom in een eventueel nieuw seizoen van het succesprogramma”, laat VTM weten aan de site Be Out. Of er ook effectief een holebipaar het jawoord zal geven, hangt af van “het aantal inschrijvingen en of er kwalitatieve matches gevormd kunnen worden”.

Dat laatste is voor de programmamakers een absolute must. Enkel koppels die op papier "kwalitatieve matches" blijken te zijn, maken kans. Het is dus zaak dat zoveel mogelijk holebi-koppels zich inschrijven.

Ook voor de voorbije drie seizoenen schreven holebi's zich in, maar het waren er niet genoeg. Tientallen op een totaal van 4.000 in het vorige seizoen. “We maken het onszelf juist moeilijk”, liet VTM toen weten. “We laten de kandidaten enkel trouwen als ze een heel hoge matching­score hebben. Ook holebi’s schreven zich in, maar jammer genoeg was de matchingscore niet voldoende. Het zou onkies zijn om hen enkel voor de diversiteit te laten trouwen.” In Australië lukte het al wel, daar trouwden in 2016 al twee mannen.