VTM werkt aan programma over 'pop-up rechtbank' dat razend populair is in Nederland

01 maart 2018

Bron: Nieuwsblad 0 TV VTM werk aan een nieuw programma, dat in Nederland als sinds 1995 erg populair is, zo weet Het Nieuwsblad. 'De Rijdende Rechter' kan vergeleken worden met een soort 'pop-up rechtbank': een rechter trekt het land rond op zoek naar conflicten, houdt een hoorzitting en doet een bindende uitspraak.

De makers van 'Spoed 24/7' en ' Politie 24/7' buigen zich over het project. VTM zou wekelijks een mobiele studio neerzetten op een bepaalde plek in Vlaanderen. Daarin bevindt zich een vrederechter op rust, die nog wel dienst mag doen als arbiter. De uitspraak van de arbiter is bindend, wat betekent dat beide partijen akkoord moeten gaan met de uitspraak en niet in beroep kunnen gaan.

Het gaat om zaken die normaal gezien voor de vrederechter zouden komen: burenruzies, conflicten tussen vrienden en kleine consumentengeschillen.

"We kunnen in dit programma laten zien dat een vrederechter in de eerste plaats wil verzoenen", vertelt André De Muylder - een ere-vrederechter die zijn opwachting zal maken in het programma, aan Het Nieuwsblad. "Ik ben zelf advocaat geweest en ik geef toe: er wordt te weinig gebruikgemaakt van die verzoening. Er wordt in bepaalde gevallen te snel naar de rechtbank ­gestapt."