VTM-weervrouw Eva Clockaerts wordt nieuwsstem van Q en JOE MC

27 februari 2018

06u00 0 TV VTM-weervrouw Eva Clockaerts (34), die in de zomer van 2015 de weerploeg van de commerciële zender kwam versterken, stapt over naar de radioredactie en wordt nieuwslezeres bij Qmusic en JOE. Jill Peeters, David Dehenauw en Frank Duboccage zullen ‘een tandje bijsteken’ en voortaan als trio de VTM-weerdienst uitmaken.

Eva Clockaerts is licentiate communicatiewetenschappen en maakte, voor haar debuut als weervrouw, negen jaar deel uit van de regieploeg van VTM Nieuws. In 2015 greep ze haar kans toen de zender het weerteam wilde versterken. "Niet alleen het weer, maar ook de natuur en de aarde hebben me altijd gefascineerd. We staan er misschien niet genoeg bij stil, maar dit is pure magie. Het weer raakt de essentie van ons bestaan", klonk het toen.

Jill Peeters is na Eddy De Mey, die het mooie weer maakte bij VTM tussen 1989 en 2007, inmiddels de weervrouw met de langste dienst. Zij begon 2000 en verdween wel even tussen 2002 en 2004 en tussen 2010 en 2011. David Dehenauw is VTM-weerman sinds 2003, Frank Duboccage sinds 2004.