VTM volgt wetsdokter Evy De Boosere: "Het is een stukje primitiever dan in Hollywood" Jacob De Bruyne

03 april 2019

00u00 0 TV Het beroep van forensisch arts is een geliefd tv-onderwerp. Want na het Canvas-programma 'Misdaaddokters' start vanavond 'Wetsdokters' op VTM. Geen uitgebreide interviews deze keer, maar reconstructies van oude moordzaken, die net door de analyse van de dokters een doorbraak kenden.

Maart 2011. Wetsdokter Evy De Boosere wordt opgebeld door de procureur des Konings. Ze moet naar een Brusselse buitenwijk, waar in één van de vele appartementsblokken vermoedelijk een roofmoord is gepleegd. Wanneer de deuren van de aftandse lift openen op de achtste verdieping, is het aanzicht niet fraai. In de woonkamer ligt een 82-jarige vrouw in een plas bloed met naast haar een Engelse steeksleutel. In de badkamer ligt een groot bebloed mes op de bruine tegelvloer. De man van de dode vrouw is eerder met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij naar eigen zeggen verwikkeld raakte in een gevecht met drie heren in pak die plots aan zijn deur stonden. Zij zouden op zoek geweest zijn naar een kluis en goudstaven. Dr. De Boosere begint aan de autopsie van de vrouw in wat - omwille van de achtergebleven wapens - de 'Cluedomoord' genoemd zal worden. Dankzij de cruciale informatie die zij doorgeeft, blijkt het later niet om een roofmoord, maar om een familiedrama te gaan. "Het is één van die zaken waaruit nog maar eens blijkt dat de harde realiteit vaak de fictie overtreft", zegt De Boosere wanneer ze terugkijkt op de zaak. "Het illustreert dat niets is wat het lijkt. Zowel op medisch vlak (de verwondingen op de hals en armen van de man bleken door hemzelf te zijn aangebracht, red.) als in het leven in het algemeen."

In 'Wetsdokters' reconstrueert de VTM-nieuwsdienst met hulp van getuigenissen en archiefbeelden iedere week twee misdaadcases uit het verleden. Die kregen steeds een andere wending dankzij het onderzoek van vijf Vlaamse wetsdokters. Toch zijn hun levens vaak niet zoals die in films en televisiereeksen worden afgebeeld. "Mensen denken bijvoorbeeld dat wij enkel lijken onderzoeken, maar dat is helemaal niet waar", zegt De Boosere, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. "Wij voeren ook onderzoeken uit bij levende slachtoffers of daders. Daar staan mensen niet bij stil." Ook het hoogtechnologische imago van de sector blijkt nogal mee te vallen. "Vaak gaat het er een stukje primitiever aan toe dan in Hollywood", zegt De Boosere. "Neem nu vingerafdrukken, in films en series worden die vaak ingevoerd in een systeem en is er direct resultaat. Dat is in werkelijkheid wel anders. Ze moeten afgenomen worden, dan opgestuurd en pas nadien kunnen ze onderzocht worden. Het resultaat is er ten vróegste de volgende dag." De artsen slijten hun dagen ook niet uitsluitend op een plaats delict. "Er zijn ook heel wat minder spectaculaire aspecten aan de job, hoor. We moeten ons bijscholen, overgaan tot verder onderzoek, verslagen maken en ons verdiepen in de dossiers. Er komt dus ook heel wat bureauwerk bij kijken."

Tussen uitwerpselen

Een roeping, noemde De Boosere het beroep van wetsdokter ooit, maar op die woorden is ze inmiddels teruggekomen. "Ik ben destijds heel erg bewust begonnen met de studie van forensische pathologie omdat het me fascineerde", aldus De Boosere, die net als haar collega's zeven jaar geneeskunde aanvulde met een specialisatie van vijf jaar. "Intussen kan ik zeggen dat ik een haat-liefdeverhouding heb met het beroep. Het is een leerrijke, afwisselende job, maar tegelijk stresserend en soms loodzwaar. Het gebeurt meer dan eens dat we midden in de uitwerpselen staan in een smerig kruipkot bij een onderzoek. Je moet toch een beetje gek zijn om deze job uit te voeren, zeg ik weleens." Een gebrek aan beroepsernst kan je de dokter niet verwijten, want op de vraag of zij gecremeerd of begraven wil worden, is ze resoluut. "Begraven. Dan kan ik alle stadia van ontbinding doorlopen, bovendien kunnen ze mij nadien nog onderzoeken als het overlijden verdacht is. (lacht)”