VTM viert 30ste verjaardag met verrassende show (én 11 nieuwe programma’s) De terugkeer van ‘Blind Date’ en coaches mogen elkaars stoel vanaf nu blokkeren in ‘The Voice van Vlaanderen’ KDL

09 januari 2019

13u21 0 TV VTM mag op 1 februari 30 kaarsjes uitblazen en dat laat de zender niet onopgemerkt voorbijgaan. Om haar verjaardag te vieren kan je die dag naar ‘30 jaar VTM’ kijken, een non-stop aaneenschakeling van verrassende VTM-momenten met programma’s en schermgezichten van vroeger en nu. Maar er is nog véél meer!

Ook ‘VTM NIEUWS’ viert zijn 30-jarig bestaan en geeft een unieke blik achter de schermen met ankers van de afgelopen jaren in ‘30 jaar VTM NIEUWS’. Nog in het teken van 30 jaar VTM staat ‘Studio Tarara’, de eerste dramareeks van Tim Van Aelst van Shelter, die terugkeert naar de beginjaren van VTM. Op vraag van de kijker wordt het iconische programma ‘Blind Date’ in een nieuw jasje gestoken, met Nathalie Meskens als gastvrouw. Maar daar blijft het niet bij. We gieten alles even in een overzichtje.

Naar deze nieuwe programma’s en sterkhouders kan je dit voorjaar kijken op VTM:

‘DE LUIZENMOEDER’

Vanaf vanavond kan je naar ‘De Luizenmoeder’ kijken, een comedyreeks die zich afspeelt in een even bijzondere als alledaagse en super herkenbare arena: de lagere school. (Te) veel regels of (gedrags)codes en volwassenen die zich soms als kinderen gedragen en omgekeerd. De school is een grappige spiegel van de maatschappij: met eigen speelplaatsafspraken, hiërarchieën, hangouders, tienminutengesprekken en natuurlijk... luizenmoeders. Wie nu al zin heeft gekregen om te kijken, moet vanavond om 20u35 afstemmen op VTM.

(Lees verder onder de foto)

‘STUDIO TARARA’

1993. Achter de schermen van VTM verliezen de acteurs van de populaire sketchshow ‘Studio Tarara’ zich in een spiraal van zelfdestructie. Ricky (Koen De Graeve) is verslaafd aan drank en drugs, Sandra (Ruth Beeckmans) aan seks en Jean (Peter Van den Begin) is een machtsgeile pervert. Er is hoop wanneer zowel Ricky als Sandra de liefde vinden, maar een onverwachte zelfmoord sleurt de hele studio mee in een onderzoek. Studio Tarara is de eerste dramareeks van Shelter en Tim Van Aelst.

‘30 JAAR VTM’

Dertig jaar geleden broedde er iets op je tv. VTM kwam en stond er meteen. Dat wordt dus feest op 1 februari, met een grote show vanuit het Studio 100 Theater in Puurs. ‘30 jaar VTM’ wordt een non-stop aaneenschakeling van verrassende VTM-momenten, met programma’s en gezichten van vroeger en nu.

(Lees verder onder de foto)

‘BLIND DATE’

De meest iconische datingshow aller tijden maakt zijn comeback! ‘Blind Date’ wordt in een fonkelnieuw jasje gestoken: met niets dan frisgewassen singles, geestige nieuwe spelrondes en gastvrouw Nathalie Meskens. Blijven wel van de partij: de onvergetelijke begintune, de originele commentaarstem, de wand die openschuift én… de dubbele zwaai op de trap. “Ondertussen bestaan er duizend manieren om te daten, maar geen een zo spannend als ‘Blind Date’!”, vertelt Nathalie Meskens.

‘BLIND GETROUWD’

Maar liefst 3.700 mannen en vrouwen schreven zich in voor het grootste avontuur van hun leven: trouwen met iemand die ze van haar noch pluim kennen, terwijl Vlaanderen langs de zijlijn mee supportert. Tien deelnemers worden 5 koppels, maar voor wie wordt het happily ever after? We komen het te weten in een nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd’.

(Lees verder onder de foto)

‘DE WERELD ROND MET 80-JARIGEN’

In ‘De wereld rond met 80-jarigen’ trekken Sieg De Doncker en Olga Leyers, twee jonge twintigers, de wereld rond met een groep nét iets minder jonge 80-jarigen, die in hun leven niet of nauwelijks hebben gereisd. De acht kersverse wereldreizigers laten zich meevoeren naar een paar droombestemmingen. Het programma wordt een onvergetelijke roadtrip met het levensverhaal van de senioren als rode draad.

‘HELDEN VAN HIER: BRANDWEER ZONE ANTWERPEN’

Cameraploegen volgen de grootste brandweerzone van het land: die van Antwerpen. Het is misschien wel de gevaarlijkste zone van het land, met haar wereldhaven, dichtbevolkte binnenstad en groot aantal risicobedrijven. Zevenhonderd pompiers, onderofficieren en officieren werken dag en nacht en moeten voorbereid zijn op de meest ondenkbare scenario’s.

(Lees verder onder de foto)

‘WEG MET ONS MA’

Bekende Vlamingen nemen hun moeders mee naar een plek waar ze nog nooit geweest zijn, om er samen straffe dingen te doen die ze nog nooit gedaan hebben. Zo zijn onder andere Bart Kaëll en Hilde De Baerdemaeker weg met ‘ons ma’. Eén ding is zeker: na de uitzending is heel Vlaanderen weg van hun ma! Maar ook voor de BV’s en hun moeders in kwestie wordt het iets om nooit te vergeten, zo blijkt. “Deze reis ga ik me altijd blijven herinneren. Zelfs als ik ooit dement word!”, vertelt Madeleine, de moeder van Bart Kaëll.

‘THE VOICE VAN VLAANDEREN’

De titanen onder de coaches zijn terug: Koen Wauters, Natalia, Bart Peeters en Alex Callier gaan op zoek naar dé voice van 2019. Maar ze moeten deze keer op hun hoede zijn. Dit jaar kan de ene coach de andere dwarsbomen door zijn stoel te blokkeren. Meer dan ooit zullen de coaches tactisch moeten spelen om hét toptalent in hun ploeg te krijgen.

‘SOS 112'

De scripted realityreeks ‘Echte Verhalen: SOS 112’ zoemt in op medische interventies: de verhalen van mensen die hulp nodig hebben en hoe ze geholpen worden. De cases die gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen spelen zich af in drie arena’s: de MUG, het ambulanceteam en de spoeddienst. Van ernstige spoedgevallen tot de gekste en meest hartverwarmende verhalen: de verzorgers vervelen zich nooit.

(Lees verder onder de foto)

‘DAT BELOOFT VOOR LATER’

Wat gebeurt er als je kinderen wijsmaakt dat ze op de maan landen? Hoe zou een kind reageren als een konijn plots praat? En kunnen papa en mama het gedrag van hun kind juist inschatten? In ‘Dat belooft voor later’ volgt Staf Coppens kinderen die plots in heel verrassende en knotsgekke situaties terechtkomen. Zonder het te weten, worden ze getest. Kunnen de ouders de reacties van hun kids voorspellen?

‘ALLOO IN DE NACHT’

De nacht heeft na twee succesvolle seizoenen geen geheimen meer voor Luk Alloo. Als de meesten gaan slapen, trekt hij er opnieuw op uit om verhalen te brengen die zich ongezien en onverstoorbaar in de donkere uren na middernacht afspelen. Sterke verhalen die onder het daglicht nooit hetzelfde zouden klinken, want “’s Nachts kom je vlugger tot de essentie van een sterk verhaal”, volgens Luk Alloo.

‘KAN IEDEREEN NOG VOLGEN?’

Lieven Scheire speelt opnieuw voor Nostradamus en voorspelt in de luchtige quiz ‘Kan iedereen nog volgen?’ hoe het leven er weldra wel eens zou kunnen uitzien. Gadgets, interessante uitvindingen en proeven bereiden de kijkers en zijn vele verrassende gasten voor op het jaar 2020, 2030 of 2040.

(Lees verder onder de foto)

‘LIEFDE VOOR MUZIEK’

Pop, cabaret, country, rock, schlager: nooit was de variatie aan muziekstijlen zo groot als in dit seizoen van het populaire ‘Liefde voor Muziek’. Laura Tesoro, Ilse DeLange, Milow, Bart Kaëll, Stef Kamil Carlens, Jan Leyers en Kommil Foo trekken naar een nieuwe bestemming onder de zuiderse zon, waar ze hun creativiteit loslaten op elkaars repertoire. Van klassiekers als ‘De Marie-Louise’, tot hits als ‘Drop The Pressure’ of Nederlandstalige parels als ‘Ruimtevaarder’: aan straffe, muzikale kruisbestuivingen ook deze keer geen gebrek. En dat weet ook Jan Leyers. “De mix van artiesten is intrigerend: een avontuur om naar uit te kijken!”, klinkt het.

‘THE TEAM 2'

Naast haar rol in ‘De Luizenmoeder’ is Lynn Van Royen ook te zien in ‘The Team 2', het vervolg op het succesvolle eerste seizoen, dat binnen Europa meer dan 10 miljoen kijkers trok, verspreid over 10 zenders in 10 landen. In ‘The Team 2' brengt een zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden een team van onderzoekers uit Denemarken, Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale kunsthandel en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen.

‘BOER ZKT VROUW – DE WERELD ROND’

Dina Tersago en An Lemmens mogen nogmaals Cupido spelen. De dames vliegen opnieuw de wereld rond om enkele boeren die in het buitenland werken en wonen, aan een Vlaams lief te helpen.

(Lees verder onder de foto)

‘30 JAAR VTM NIEUWS’

Op 1 februari bestaat VTM NIEUWS 30 jaar. De nieuwsredactie was er de afgelopen jaren op alle belangrijke nieuwsmomenten bij. De val van de Muur, de ontsnapping van Dutroux, 11 september, de aanslagen in Zaventem en Maalbeek, ... Een aantal van dé gezichten van die 30 jaar vertellen vanaf dinsdag 22 januari hoe ze dat allemaal meemaakten als journalist. Dany Verstraeten, Lynn Wesenbeek, Nadine De Sloovere, Stef Wauters en vele anderen geven een zeldzame kijk achter de schermen van de nieuwsredactie.

‘ WETSDOKTERS’

Iedereen kent de wetsdokter uit heel wat fictiereeksen. Het is de man of vrouw die het lichaam onderzoekt op de crime scene en de autopsie uitvoert. Maar wat doen Vlaamse wetsdokters nu echt? In ‘Wetsdokters’ vertellen ze over de vreemde zaken die ze elke dag en elke nacht meemaken. Hoe ze sporen zoeken, puzzelstukken bijeenleggen en zaken helpen oplossen. Geen fictie, maar echt gebeurde cases. “De doden doen spreken, dat is wat wij doen”, vertelt wetsdokter Wim Develter.

(Lees verder onder de foto)

‘DE GOUDEN SCHOEN’

Op woensdag 16 januari brengen Niels Destadsbader, Maarten Breckx en Birgit Van Mol samen hét voetbalgala van het jaar. Kleurt de Gouden Schoen voor de derde keer op rij blauw-zwart, na José Izquierdo en Ruud Vormer? En wie volgt Janice Cayman op als beste Belgische voetbalster?

‘ ALLOO BIJ’

Niels Destadsbader, wielerbaas Patrick Lefevere en Jean-Marie Dedecker. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn het voorbije jaar als het ware geschaduwd door reportagemaker Luk Alloo. Dat geeft indringende interviews en telkens verrassende nieuwe inzichten in wat Luks gasten drijft. We krijgen het allemaal te zien in een nieuw seizoen van ‘Alloo bij’.