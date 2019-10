VTM verrast kijkers: nieuwe talkshow plots (onaangekondigd) op tv DBJ

23 oktober 2019

06u00 0 TV Een verrassing van formaat was het dinsdagavond op VTM. Na de de fictiereeks 'Gina en Chantal' startte niet 'Chicago Med', maar de eerste aflevering van 'Wat een dag!', de VTM-talkshow van Davy Parmentier. Die eerste aflevering stond normaal gezien gepland voor maandag 28 oktober.

"Goeieavond, ik ben Davy. Ik werk hier al jaren achter de schermen, maar nu dus voor het eerst op uw scherm." Met die woorden opende Davy Parmentier zijn allereerste aflevering van zijn laatavondshow 'Wat een dag!'. Een guerrilla-actie, want totaal onaangekondigd en overwacht. Tien items komen er iedere dag aan bod in 'Wat een dag!'. Zo opende de show met een filmpje waarin Siska Schoeters, Ella en Dorien Leyers reclame maakten voor het lingeriemerk waar ze model voor staan. Daarna was het de beurt aan 'vriendin van het huis' en Familie-actrice Jasmijn Van Hoof. Ze schaarde zich een dag in het spoor van Inge De Vogelaere, samen met Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck een ochtend-dj van Qmusic.

"Na de proefopname werd beslist om deze aflevering uit te zenden op VTM", klonk het achteraf bij Parmentier. "Het is voor de zender een kalme dinsdagavond met vooral veel Champions Leaguevoetbal. het is ook voor mezelf een verrassing, want ik heb het eindresultaat van deze proefopname zelf niet gezien. Of we woensdagavond opnieuw gaan stunten, is overigens nog niet beslist. We nemen wel weer een proefaflevering op."

Zetel in de solden

In 'Het Poppenhuis' steekt Davy samen met zijn gast Inge Devogelaere zijn hoofd door een wand van het poppenhuis waarna het tijd is voor een intiem gesprek over alles wat er in het huis te zien is. In het geval van De Vogelaere over haar verleden als scoutsmeisje - haar totemnaam is warmhartige stokstaart - en haar liefde voor ballet. Ook uit de studiozetel werd een rubriek gepuurd. Die wordt namelijk elke avond vervangen door de sofa van een andere kijker. In deze eerste aflevering was het die van Georgina - die niet meer te vertellen had dan dat ze er 50 procent korting op had gekregen en er graag Netflix in kijkt.

Na de reclamebreak (onaangekondigd) was het dan tijd voor Julie Van den Steen, die sinds haar vertrek bij MNM dit voorjaar dus onderdak vond bij Parmentier. Zij duikt onder in de wereld van seks. Elke week wordt ze gedropt in een huis waar ze elke schuif of kastdeur mag opentrekken. Op die manier probeert ze zich een beeld te vormen van de persoon die er leeft. In dit geval de biseksuele Elias, die vertelt dat hij in zijn vrije tijd weleens graag make-up draagt en op hoge hakken rondloopt.

Het programma raasde maar door. Nadien volgden nog Pascal Braeckman die kwam praten over wereldstotterdag - "mijn tong is kort, maar ik heb daar nog geen klachten over gehad" - en werd er een filmpje uit het VTM-archief gehaald waarin twee meisjes verklaarden waarom twee vrouwen geen kindjes kunnen krijgen - "er moet een piemel in".

Zoeken naar toon

Ook 'boer zkt. vrouw'-boer Stephan dook op. Hij gaf zijn mening over de Canadese politiek en was daar om clichés over het volk te ontkrachten. Afsluiten deed Parmentier door zijn verzamelde gasten te vragen wat zij morgen op het programma hebben staan. Verder werd er nog even stilgestaan bij de dood van Marieke Vervoort. De eerste show van Parmentier was een langgerekt adrenalineshot waarin het duidelijk nog zoeken was naar de juiste toon. Maar een avant-première is nog geen première.