VTM-talkshow met Davy Parmentier gaat volgende maand van start: “Het moet én leuk én relevant zijn” Mark Coenegracht

19 september 2019

00u00 0 TV Eén heeft 'Vandaag' met Danira Boukhriss Terkessidis, bij VIER vullen Gert Verhulst en James Cooke de late avond. En eind volgende maand heeft ook VTM een eigen talkshow. Gastheer wordt creatief directeur Davy Parmentier (36): een fonkelnieuw tv-gezicht in een al even nieuwe tv-show.

De VTM-laatavondshow, die nog geen officiële titel heeft, start over ruim een maand, mogelijk op maandag 28 oktober. Geen willekeurige datum, want 'Gert Late Night' en 'Vandaag' zitten er dan - voorlopig - op. Eén brengt vanaf die week herhalingen van eerdere programma's: geen echte concurrentie, dus. Die komt er wel van VIER, waar 'De slimste mens ter wereld' het mooie weer moet maken, wel al om 21.30 uur.

Het nieuwe VTM-laatavond-praatprogramma zal van maandag tot vrijdag omstreeks 22.30 uur worden uitgezonden en wordt aan de Medialaan gemaakt door het interne productiehuis PIT. Dat huurde onder anderen Bruno Wyndaele in, de man die ooit 'De laatste show' bedacht, uitwerkte en produceerde. Vorige week werd, na maanden voorbereidingen, een pilootaflevering ingeblikt. Met, na een positief marktonderzoek, een officiële 'go' van de zender om midden volgende maand voluit te gaan.

Rubriek Andy Peelman

De inbreng van Wyndaele maakt duidelijk welke richting het VTM-programma zal uitgaan. Het moet een vlotte show worden rond actua en met medewerking van een heleboel bekende schermgezichten. De makers willen relatief korte, krachtige en interessante onderwerpen brengen, zonder daarbij een resem getuigen te laten aanschuiven of tot een pret- en/of personalityshow te evolueren. "Het zal draaien rond actua en wat we daar dan mee doen. Het zal én leuk én relevant zijn, of niet zijn", is een veelgehoorde slagzin.

Gastheer Davy Parmentier is voor de Vlaamse kijker een compleet onbeschreven blad en dus een nieuw gezicht, terwijl hij voor bekend Vlaanderen wél een bekende naam is. Hij zal, net zoals Bruno Wyndaele en Mark Uytterhoeven dat destijds deden, vooral bekende gasten ontvangen. Zo zal Andy Peelman, die bekend werd met zijn rol in 'De buurtpolitie' en later dit najaar een eigen programma heeft op VTM, een rubriek krijgen. Daarnaast liepen bekende VTM-gezichten als Olga Leyers en Staf Coppens de voorbije weken opvallend veel rond in het Medialaan-gebouw. Ook nog relatief onbekende gezichten zullen de talkshow als springplank kunnen gebruiken om tv-ervaring op te doen.

Met de keuze om de nieuwe VTM-talkshow te hosten kiest creatief directeur Davy Parmentier straks voor een leven in de schijnwerpers. Parmentier behaalde in 2005 zijn master in de Communicatiewetenschappen aan de UGent en zette zijn eerste professionele stappen bij de VRT, waar hij in 2008 onder meer eindredacteur was van 'Steracteur Sterartiest'. Al snel maakte hij de overstap naar VTM, waar hij doorgroeide tot directeur, een job die hij nu gaat combineren met een dagelijkse talkshow. Dat worden drukke, slopende tijden. Al wil hij dat zelf relativeren. Een kwestie van goed plannen, geen tijd verkwanselen en vertrouwen op goede medewerkers, maakte hij eerder al duidelijk.

Ons kent ons

De 36-jarige Parmentier zal wel moeten leren omgaan met een leven als publiek figuur. Tot op heden werkte hij samen met de VTM-vedetten, straks is hij er zelf één. En dan zal zijn relatie met filmregisseur Lukas Dhont plots wel nieuws zijn voor de media. Pittig detail nog: Danira, Gert, James en Davy zijn goeie vrienden die elkaar weleens tegen het lijf lopen in Antwerpen en ver daarbuiten. Die uitgebreide BV-kennissenkring kan absoluut een voordeel zijn. Zeker als het gaat om BV's te overtuigen om naar zijn talkshow te komen. Zijn bevoorrechte situatie kan echter ook een negatief kantje hebben, waarbij 'ons kent ons' zou kunnen opduiken. Aan Parmentier en zijn redactie om daar straks een fijn evenwicht in te vinden.