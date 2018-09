VTM stuurt Julie Colpaert naar 'De Slimste Mens' Redactie

06 september 2018

00u00 0 TV VTM vaardigt dit najaar nieuwsanker Julie Colpaert af naar 'De Slimste Mens ter Wereld'. Dat nieuws maakte Erik Van Looy bekend in de eerste aflevering van 'Beste Kijkers'.

Colpaert begon haar carrière bij Qmusic en stapte in 2005 over naar de VTM-nieuwsdienst. Sinds 2016 is ze ook presentatrice van de reportageprogramma's 'Telefacts', 'Telefacts Zomer' en 'Lotgenoten'. Het VTM-gezicht volgt Dany Verstraeten op, die in 2010 zijn kans waagde in de VIER-quiz. Eerder raakte bekend dat ook Hans Vanaken, Wouter Vandenhaute, Clara Cleymans, Peter Van de Veire en Saartje Vandendriessche dit jaar meespelen.