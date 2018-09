VTM springt op de retrotrein met familieshow 'Wat Een Jaar!' Maar wat weet u nog over pakweg 1998? Mark Coenegracht

00u00 0 TV Retro is hét ordewoord in tv-land. Eén stuurt Martin Heylen opnieuw van deur tot deur, VIER haalt 'Expeditie Robinson' van onder het stof. En VTM maakt van zaterdagavond - met natte haartjes voor de buis, weet u nog? - weer dé familieavond met 'Wat een jaar!'. Nathalie Meskens, Koen Wauters en Jonas Van Geel flitsen zichzelf én hun gasten terug in de tijd.

VTM wil nog eens scoren op zaterdagavond, en kiest voor een combinatie van pure retro en familie-entertainment. 'Wat een Jaar!' was al een topper in Nederland en moet nu dus gesmaakt worden in Vlaanderen. De show is "50 procent quiz, 50 procent spel en 100 procent nostalgie", zo klinkt het bij de zender. Koen, Nathalie en Jonas keren week na week terug naar een jaar dat hun bekende gasten bewust meemaakten.

Oude rages

In de eerste aflevering, morgen, keren ex-Rode Duivel Leo Van der Elst en zanger Bart Kaëll terug naar 1986. Twee teams, onder leiding van Nathalie en Jonas, krijgen vragen voorgeschoteld over dat jaar - genre: 'Hoe keerde de overleden Bobby nu alweer terug in tv-serie 'Dallas'? - en het publiek moet inschatten wat de mening is van honderd jongeren over diverse zaken uit het verleden. Voor welke rage uit 1986 zouden ze nu gaan? Welke hunk doet de harten sneller slaan: Mark Harmon of Jon Bon Jovi?

In de finale brengen Koen, Nathalie en Jonas een medley van 14 hits uit 1986. Hoeveel artiesten kunnen de BV's onthouden en hoeveel geld krijgt hun publieksaanhang dus mee naar huis? En dan is er nog een verrassingsgast - wie belt er aan bij Koen 'in 1986'?

WAT WEET U NOG OVER...?

Koen, Nathalie en Jonas keren negen afleveringen lang terug naar één welbepaald jaar, inclusief verkleedpartij met pruiken, kapsels, outfits en decors uit de tijd van toen. Wij helpen u al op weg en zetten enkele belangrijke feiten uit die jaren op een rijtje.

1969

Op 21 juli zet de Amerikaan Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan.

Diezelfde dag wint Eddy Merckx zijn eerste Ronde van Frankrijk.

Het legendarische Woodstock, met onder anderen Jimi Hendrix, Santana, The Who en Joe Cocker, vindt plaats.

The Beatles scoren met 'Get Back', de Stones met 'You Can't Always Get What You Want'.

1973

Op 8 april sterft de Spaanse schilder en beeldhouwer Pablo Picasso.

Israël start de Jom Kippoer-oorlog. Gevolg: olieschaarste in Europa én autoloze zondagen.

Pink Floyd scoort met 'Money', Roxy Music met 'Do The Strand' en Freddy Breck met 'Rote Rosen'.

'The Exorcist' is een kaskraker, net als 'Turks Fruit'.

1979

In Iran wordt de Islamitische Republiek uitgeroepen door ayatollah Khomeini.

Sony introduceert op 1 juli de eerste draagbare audiocassettespeler of 'walkman'.

De Oegandese dictator en massamoordenaar Idi Amin Dada wordt verdreven.

Supertramp scoort met 'The Logical Song' en Abba met 'Chiquitita'.

1981

IBM brengt de eerste 'personal computer' op de markt.

Bij Petten, aan de Nederlandse kust, wordt de eerste grote windmolen gebouwd.

De Amerikaanse gezondheidsdienst maakt voor de eerste keer melding van een "zeldzame vorm van kanker en infecties bij jonge homoseksuele mannen". Aids is een feit.

Bernard Hinault wint voor de tweede keer de Tour.

Phil Collins scoort met 'In The Air Tonight', de Stones met 'Start Me Up' en Doe Maar met 'Sinds Een Dag Of Twee'.

1986

In het Noorse Bergen wint onze Sandra Kim het Songfestival met 'J'aime La Vie'.

De Rode Duivels doen het érg goed op het WK voetbal in Mexico. Dankzij een beslissende penalty van Leo Van der Elst tegen Spanje, spelen ze de halve finale tegen Argentinië, die ze helaas verliezen.

Metallica scoort met 'Master of Puppets', Madonna met 'Papa Don't Preach' en Bart Kaëll heeft met 'La Mamadora' zijn eerste dikke hit beet.

1990

Nelson Mandela komt vrij, na 27 jaar gevangenschap.

Adobe brengt het computerprogramma Photoshop op de markt.

Irak bezet Koeweit, een Amerikaanse coalitie stuurt troepen als reactie - voor het eerst is oorlog zowat live te zien op tv.

The Scene wordt onsterfelijk dankzij 'Blauw', Sinead O'Connor scoort met 'Nothing Compares 2 U' en Vaya Con Dios met 'What's A Woman'.

1998

De Amerikaanse president Bill Clinton wordt beschuldigd van seksuele contacten met Monica Lewinsky.

Google lanceert zijn zoekmachine.

Faithless scoort met 'God Is A DJ', U2 met 'Sweetest Thing'.

Steven Spielberg maakt de kaskraker 'Saving Private Ryan'.

2001

'Nine eleven' wordt een begrip, nadat vliegtuigen zich in de torens van het WTC in New York boren.

Herman Brood pleegt zelfmoord door van het Hilton Hotel in Amsterdam te springen.

2004

Op 11 maart wordt Madrid getroffen door vier Al Qaeda-bommen, onder andere in het treinstation Atocha.

Gabriel Rios scoort met 'Broad Daylight', Snow Patrol met 'Run' en O-Zone met 'Dragostea Din Tei'.