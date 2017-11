VTM-soap ‘Familie’ verhuist na 25 jaar van Boortmeerbeek naar tv-studio’s in Lint MC

14u32 13 VTM TV De VTM-soap ‘Familie’ verhuist volgende zomer met hebben en houden van Boortmeerbeek, waar een kwart eeuw geleden de moeder der Vlaamse soaps werd opgestart, naar een fonkelnieuwe ‘thuis’ bij AED Studio’s in Lint. Daar zullen twee nieuwe tv-studio’s met een oppervlakte van 2.400 vierkante meter dienst gaan doen voor de opnames van de VTM-soap. Ook zullen er nieuwe montagecellen en loges gebouwd worden. De volledige cast en crew van 'Familie', een 90-tal personen, verhuist in de zomer van 2018 naar de gloednieuwe studio’s. Tot de zomer zal 'Familie' nog opgenomen worden in Boortmeerbeek.

Medialaan, het moederbedrijf van VTM, slaat voor de ‘nieuwe’ ‘Familie’ de handen in elkaar met productiehuis Zodiak Belgium om samen te investeren in de toekomst van de dagelijkse VTM-serie. 'Familie' zet, met meer dan 800.000 kijkers per aflevering gemiddeld, het best bekeken seizoen van de laatste tien jaar neer.

De productie van 'Familie' wordt overgedragen van TvBastards, het intern productiehuis van de zender, aan Zodiak Belgium, een onafhankelijk productiehuis dat in Lint is gevestigd en ook 'De Buurtpolitie' maakt. De investering in 'Familie' zal in de toekomst onder andere gebeuren via het tax shelter systeem.