VTM schuift al z'n schermgezichten naar voren in 11 nieuwe programma’s: dit is wanneer ze op het scherm te zien zijn Mark Coenegracht

21 augustus 2019

00u00 0 TV Met een najaarsschema vol prima, perfect op het vel van het VTM-publiek klevende nieuwe programma's en succesvolle klassiekers wil de grootste commerciële zender van Vlaanderen vanaf de eerste schooldag toeslaan en iedereen elke dag bereiken. Daarvoor wordt zowat elk bekend VTM-gezicht naar voren geschoven.

Toegegeven, het VTM-voorjaar was niet meteen eentje om lang te onthouden. Een weinig ambitieus aanbod, amper sexy programma's: de tv-tering werd naar de reclamenering gezet. Bovendien was ook de zomerprogrammatie geen hoogvlieger. Met het najaarsschema, dat we vandaag exclusief kunnen brengen, wil de zender nu dus veel zieltjes terugwinnen. Met een vooravond die er eindelijk staat, met het bekende blok 'VTM Nieuws' en 'Familie', maar vooral met een goed uitgekiend schema in primetime, dat straks mogelijk nog wordt aangevuld met een dagelijkse actuashow.

"We zetten bij VTM volop in op creatieve vernieuwing. Onze vooravond zit in een nieuw jasje met Loïc achter de kookpotten, de broers Coppens vinden zichzelf opnieuw uit, er is het nieuwbakken duo Sergio Herman en Axel Daeseleire, Stan Van Samang zit in een nieuwe rol als gastheer én onze bekende gezichten nemen het niet tegen elkaar, maar tegen onze kijkers op in 'Beat VTM'. Kortom, VTM gaat voor een great najaar", zo vat creatief directeur Davy Parmentier het allemaal samen.

VTM haalt ook bestaande succesformules terug. Zo brengen Nathalie Meskens, Koen Wauters en Jonas Van Geel een tweede seizoen van 'Wat een jaar!', gaan vier boeren en één boerin weer op zoek naar de liefde en komen er nieuwe seizoenen van 'Belgium's Got Talent', 'Beste kijkers' en 'Over winnaars'.

'Loïc: Zot van koken'

Jeroen Meus junior

De jonge kok Loïc Van Impe (25) moet dit najaar Jeroen Meus en zijn 'Dagelijkse kost' het vuur aan de schenen leggen. Van Impe studeerde af als tv-monteur, maar maakte in zijn vrije tijd kookvlogs. Na die online doorbraak is hij nu klaar om ook het VTM-publiek te veroveren met eigenzinnige gerechten. Wij kregen al een voorsmaakje van 'Loïc: Zot van koken' en zagen daarin flitsen van de jonge Meus van weleer. Dat wordt smikkelen...

Vanaf maandag 2 september om 18.00 uur.

'Familie'

Meteen beginnen met cliffhanger

De meeslepende seizoensfinale van 'Familie' eindigde eind juni met spektakel op de kliffen van Cap Blanc-Nez. Het indrukwekkende beeld van Marie, die door Mathias de dieperik werd ingesleurd, bracht toen heel wat teweeg. Volgende week maandag al weten we hoe de VTM-soap verdergaat.

"Ik kan alle 'Familie'-fans enkel aanraden om meteen te kijken. Raar, maar waar: 'Familie' start meteen met een cliffhanger", zegt Kürt Rogiers (48), die de rol van Lars vertolkt. "Eentje die normaal in juni had moeten plaatsvinden, maar door de makers naar de start is verschoven. Niet te missen."

Vanaf maandag 26 augustus om 20 uur.

'Beat VTM'

VTM versus Vlaanderen

Acht onbekende Vlamingen krijgen in 'Beat VTM' honderd dagen de tijd om zich te specialiseren in een totaal nieuwe discipline. Zij nemen het vervolgens op tegen evenveel VTM-gezichten: Kürt Rogiers, Freek Braeckman, Mathias Coppens, Nathalie Meskens, Olga Leyers, Natalia, Koen Wauters en Guga Baúl. Die laatste kreeg al te horen dat hij zich zal moeten onderdompelen in de Turkse nationale sport: olijfolieworstelen.

De startaflevering is al voor maandag 2 september (20.35 uur), maar de duels worden pas eind dit jaar uitgevochten.

'Gina & Chantal'

Fictie op dinsdag

Op dinsdag programmeert VTM de Vlaamse fictiereeks 'Gina & Chantal'. Achter Gina's (Tine Embrechts) mooie gevel schuilt een geheim dat het daglicht niet mag zien. Een geheim dat zelfs Gina niet kent. Samen met haar poetsvrouw Chantal (Nathalie Meskens) en boezemvriendinnen Evi (Tania Kloek) en Nicky (Joke De Bruyn) wordt ze meegesleurd in een mysterie dat de hele villawijk in de ban houdt.

Startaflevering op maandag 2 september, nadien op dinsdag om 21.45 uur.

Het VTM-herfstschema

De vooravond

18.00 uur

'Loïc: Zot van koken'

18.20 uur

'Echte verhalen: De buurtpolitie'

19.00 uur

'VTM Nieuws'

20.00 uur

'Familie'

Maandag

20.35 uur

'Boer zkt vrouw: De wereld rond'

Dinsdag

20.35 uur

'Studio Stan'

21.45 uur

'Gina & Chantal'

Woensdag

20.35 uur

'Beste kijkers'

21.40 uur

'(h)ALLOOMEDIA'

Donderdag

20.35 uur

'Over winnaars'

21.45 uur

'Alloo bij de wegpolitie'

Vrijdag

20.35 uur

'Belgium's Got Talent'

Zaterdag

20.35 uur

'De 25' (herhaling)

21.30 uur

'Wat een jaar!'

Zondag

19.50 uur

'Lili en Marleen' (herhaling)

20.40 uur

Films (premières en kaskrakers)

Later dit najaar

'Sergio en Axel: Van de kaart'

De eerste kookt de pannen van het dak, de andere reist erop los. Samen trekken Sergio Herman en Axel Daeseleire nu de wereld rond, met tussenstops in onder meer Thailand, Japan, Mexico, India en Libanon, op zoek naar bekende en onbekende smaken. Sergio als de ultieme smaaktester, Axel als de olifant in het porseleinen restaurant: wat we te zien kregen in het kennismakingsfilmpje deed ons watertanden.

'De luchtpolitie'

Achtervolgingen op het scherpst van de snee, de zoektocht naar vermiste personen, tussenkomsten bij zware rellen... De VTM-kijker volgt ze dit najaar vanop een hoogte van 300 meter. Om op de punt van uw zetel te gaan zitten.

'Onderzoeksrechters'

Acht onderzoeksrechters laten voor het eerst in hun dossiers kijken en worden gevolgd in hun niet alledaagse job. Hoe voeren ze het onderzoek? Hoe gaat een getuigenverhoor of huiszoeking in zijn werk?

'Andy op patrouille'

Hij is agent Koen in 'De Buurtpolitie', maar ook écht politieagent. In zijn 'eigen' VTM-reeks gaat Andy Peelman (35) langs bij buitenlandse collega's en beleeft hij hoe de politie in onder meer Colombia, de VS en Israël omgaat met plaatselijke problemen.

'Steenrijk, straatarm'

Een arm en een rijk gezin ruilen een weekend lang van huis, budget en leven. De ene familie proeft van een luxebestaan, terwijl het andere gezin plots creatief moet omspringen met beperkte middelen.

'De code van Coppens'

'Make Belgium Great Again'

'The Team 2'

'Ge hadt erbij moeten zijn'