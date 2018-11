VTM ruilt Sandra Bekkari terug in voor Sofie Dumont tijdens de feestdagen TK

28 november 2018

Bron: NB 0 TV Op 10 december vertrekt Sandra Bekkari op kerstvakantie: vanaf dan zal haar ‘Open Keuken’ drie weken lang plaats moeten ruimen voor ‘De Feestkeuken van Sofie’. Daarin zal Sofie Dumont samen met enkele BV’s de favoriete feestgerechten van de Vlaming klaarmaken.

In de zomer van 2017 ruilde VTM Sofie Dumont in voor Sandra Bekkari. Behalve met de feestdagen: vorig jaar was Sofie Dumont te zien op het scherm tijdens de eindejaarsperiode, maar toen ging het over herhalingen. Dit jaar mocht de chef nieuwe afleveringen maken in eigen beheer. “Ze hebben me dus niet vanonder het stof gehaald”, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Ik heb sowieso niet stilgezeten en bij VTM hadden ze de filmpjes ­gezien die ik had gemaakt voor mijn YouTube-kanaal. Ik ben dubbel fier dat ik nu ‘De Feestkeuken van Sofie’ mag maken, met mijn eigen ploeg.”

Voor de gerechten baseerde Dumont zich op de top tien van de favoriete feestgerechten van de Vlaming, aangevuld met hapjes en cocktails. “Niet te geloven hoeveel mensen scampi diabolo willen. Kalkoen komt ook op tafel en ik heb een oplossing voor het probleem van die vulling die je er zo moeilijk uit krijgt; ik serveer de vulling in koolblaadjes. Daarnaast was er ook veel vraag naar chocolademousse. Ik ga dus een taart van chocolademousse maken, met krokante bodem én zelfgemaakte kerstboompjes.”

Vanaf 10 december maakt Dumont de gerechten klaar met een eigen toets, vergezeld door een bekende Vlaming. Ruth Beeckmans mag de spits afbijten.